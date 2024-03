PHOTO TERRANCE WILLIAMS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Detroit) Les Lions de Detroit ont libéré jeudi le demi de coin Cameron Sutton, qui est recherché par la police.

Associated Press

Les autorités le cherchent pour appliquer un mandat d’arrestation pour violence conjugale, en Floride.

Le bureau du shérif du comté de Hillsborough, qui comprend Tampa, a demandé de l’aide pour retrouver Sutton.

Le joueur de 29 ans a disputé sa première saison avec Detroit l’an dernier, après six saisons avec les Steelers de Pittsburgh.

Le mandat porte sur des coups et blessures par strangulation, un crime passible de cinq ans de prison. Sutton conduit peut-être une Jeep Grand Wagoneer avec une plaque d’immatriculation de la Floride, a déclaré le bureau du shérif.

Le département a répondu à un appel concernant des violences conjugales en cours impliquant Sutton, 29 ans, et une femme vers 5 heures du matin le 7 mars, selon le Detroit Free Press.

Les autorités ont lancé le mandat sur la base des preuves trouvées et soupçonnent que Sutton a fui Tampa, a rapporté le quotidien.

On ne sait pas si Sutton a un avocat. Un texto envoyé à l’agent de Sutton, David Canter, n’a pas eu de réponse dans l’immédiat.

Les Lions ont accordé à Sutton un contrat de 33 millions de dollars US sur trois ans, il y a un peu plus d’un an.

La saison dernière, Sutton a établi un sommet en carrière avec 61 plaqués.

Il a également réussi une interception, sa neuvième au total.