(Tampa) Le demi défensif des Lions de Detroit Cameron Sutton fait l’objet d’un mandat d’arrestation pour violence conjugale en Floride, où les autorités ont demandé mercredi à la population de communiquer avec les policiers pour leur permettre de le retrouver.

Associated Press

Le Bureau du shérif du comté de Hillsborough, dans lequel se trouve Tampa, a indiqué sur la plateforme X qu’un mandat d’arrestation avait été contre Sutton pour violence conjugale et tentative d’étranglement, un chef d’accusation qui pourrait lui valoir jusqu’à cinq ans derrière les barreaux.

Le Bureau du shérif a mentionné que Sutton pourrait conduire un Jeep Grand Wagoneer plaqué en Floride. Aucune autre information n’est disponible pour l’instant. On ignore si Sutton a embauché un avocat pour le représenter.

« Nous avons été informés de la situation impliquant Cam Sutton ce matin, ont dit les Lions par voie de communiqué. Nous continuerons de suivre la situation de près et n’émettrons pas d’autres commentaires pour le moment. »

Sutton, qui est âgé de 29 ans, a ratifié un contrat de trois saisons et 33 millions US avec les Lions en mars 2023, et il a pris part à tous les matchs de l’équipe du Michigan la saison dernière. L’Américain a également joué pour les Steelers de Pittsburgh entre 2017 et 2022.