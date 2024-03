PHOTO MATT ROURKE, ASSOCIATED PRESS

(Philadelphie) Jason Kelce a confirmé sa retraite après 13 saisons avec les Eagles de Philadelphie.

Dan Gelston Associated Press

Le vétéran âgé de 36 ans a annoncé sa décision lundi au complexe d’entraînement sportif NovaCare des Eagles, mettant ainsi un terme à sa carrière au cours de laquelle il est non seulement devenu l’un des meilleurs centres de l’histoire, mais aussi un pilier qui a permis à l’équipe de la Pennsylvanie de remporter le premier Super Bowl de son histoire.

Kelce est également devenu au fil de sa carrière un favori des partisans des Eagles, ainsi qu’un animateur d’émission en baladodiffusion hors pair.

« Nous verrons combien de temps ça durera », a évoqué Kelce, qui portait un t-shirt des Eagles sans manche, avant d’éclater en sanglots et de mettre de longues secondes pour se ressaisir. Ses parents, Ed et Donna, ainsi que son frère, Travis, qui portait des lunettes fumées noires, ont assisté à la conférence de presse qui s’est déroulée dans l’auditorium de l’équipe. L’entraîneur-chef des Eagles, Nick Sirianni, a aussi assisté à l’évènement, derrière les journalistes.

PHOTO MATT ROURKE, ASSOCIATED PRESS Jason Kelce

Kelce est revenu pendant 45 minutes sur sa carrière professionnelle chez les Eagles et son enfance passée en Ohio, ponctuant son récit de quelques sanglots, éclats de rire et de nombreux remerciements avant de finalement confirmer qu’il accrochait ses épaulettes pour de bon.

J’ai été un négligé toute ma carrière. Et quand je dis que j’aimerais encore l’être, c’est vrai. Jason Kelce

Kelce fut un choix de sixième ronde de l’Université de Cincinnati au repêchage de la NFL en 2011. Kelce, un homme affable à la barbe touffue, a joué un rôle clé sur la ligne à l’attaque des Eagles dès qu’il a été sélectionné. On l’a ensuite surnommé « Iron Man », après qu’il eut raté la majeure partie de la saison 2012 après avoir été victime de déchirures partielles aux ligaments croisés antérieur et médial d’un genou.

Kelce a marqué l’esprit des partisans lors du défilé des champions des Eagles en 2017, après s’être déguisé en mime, et le joueur le plus négligé de l’histoire de l’équipe a livré un discours enflammé — et vulgaire — qui a galvanisé la foule.

« Personne ne nous aime ! Personne ne nous aime ! Personne ne nous aime ! Nous n’en avons rien à foutre, s’était exclamé Kelce ce jour-là en février 2018. Nous venons de Philly ! [Blasphème] Philly. Personne ne nous aime. Nous n’en avons rien à foutre ! »

Kelce s’est souvenu de ce moment lundi, et il a déclaré : « Je n’oublierai pas ce défilé, et ce que ça signifiait pour la ville de Philadelphie. La joie dans notre communauté, et la sérénité pour plusieurs. »

« Ça n’était pas mon discours, a poursuivi Kelce. C’était celui de Philadelphie. »

Son dernier match dans la NFL remonte au match éliminatoire contre les Buccaneers de Tampa Bay, le 15 janvier.