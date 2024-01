(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont annoncé lundi avoir consenti un contrat à cinq joueurs américains en vue de la prochaine saison.

La Presse Canadienne

Ainsi, le joueur de ligne défensive Antonio Moultrie, les demis défensifs Myles Brooks et Timarcus Davis, le receveur Jose Barbon et le secondeur C. J. Avery se sont joints aux champions en titre de la coupe Grey.

Moultrie, un colosse de six pieds quatre pouces et 265 livres, a fait partie de l’organisation des Packers de Green Bay en 2023. Moultrie a amassé plus de 100 plaqués en carrière avec les Blazers d’UAB avant de terminer sa carrière universitaire avec les Hurricanes de l’Université Miami. En 2020, il a été choisi sur la deuxième d’étoiles de la Conference USA.

Brooks a porté les couleurs des Bulldogs de l’Université Louisiana Tech en 2022, multipliant les honneurs. Le Texan a été choisi au sein de la deuxième équipe de la Conference USA en plus d’être invité au Shrine Bowl et au Combine de la NFL. En 2023, il faisait partie des Cowboys de Dallas.

Davis a fait sa marque avec les Sun Devils de l’Université Arizona State. Lors de sa dernière saison universitaire, il a été l’un des quatre joueurs de son équipe à avoir réussi plus d’une interception. En 2023, il était membre des Rams de Los Angeles.

Barbon a passé du temps avec l’équipe d’entraînement des Stampeders de Calgary, en 2023. L’ancien des Owls de l’Université Temple a capté 138 passes pour des gains de 1608 verges et quatre touchés en quatre saisons universitaires. Il a terminé sa carrière avec les Owls au quatrième rang de l’histoire chez les receveurs.

Avery a passé cinq ans avec les Cardinals de l’Université Louisville. En 59 parties, il a récolté 199 plaqués solos et 150 assistés, avec huit sacs et demi, trois interceptions et 19 passes rabattues. Il a aussi provoqué deux échappés et il en a récupéré quatre.