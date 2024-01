Michael Wakefield reste avec le Rouge et Noir

(Ottawa) Le joueur de ligne défensive Michael Wakefield a accepté une prolongation de contrat d’un an avec le Rouge et Noir d’Ottawa, vendredi.

La Presse Canadienne

Wakefield a disputé les 18 matchs des siens l’an dernier, terminant troisième de l’équipe avec six sacs.

Disputant une quatrième campagne avec Ottawa, l’athlète de Valdosta a totalisé 35 plaqués.

Wakefield a signé la nouvelle entente le jour de ses 29 ans.

« Cette année sera spéciale, a dit Wakefield, dans un communiqué. Je signe ce contrat le jour de mon anniversaire et j’ai très hâte de continuer. Il y a un grand sentiment de travail inachevé et beaucoup de poissons à attraper. » Wakefield a joué avec les Alouettes de Montréal en 2021 et 2022, obtenant sept sacs en deux saisons. Il avait porté l’uniforme d’Ottawa de 2017 à 2019.

En 84 matchs dans la Ligue canadienne, il a accumulé 134 plaqués, 20 sacs et une interception.