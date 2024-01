Les Alouettes de Montréal se sont entendus pour trois saisons avec trois choix de repêchage au dernier encan des joueurs canadiens, dont le demi défensif québécois Maxym Lavallée.

La Presse Canadienne

Le joueur de ligne offensive Theo Grant et le centre-arrière Jacob Mason sont les deux autres joueurs mis sous contrat mercredi.

Lavallée, un footballeur de cinq pieds neuf, 185 livres, a participé au dernier camp d’entraînement de l’équipe, avant de disputer sept rencontres avec le Rouge et Or de l’Université Laval, où il a disputé une cinquième saison en 2023. Le choix de huitième tour, 68e au total, a réussi 20 plaqués en solo et 10 autres assistés, en plus de rabattre deux passes.

Grant (six pieds quatre, 280 livres) a aussi participé au dernier camp des Alouettes. Le choix de quatrième tour (32e) a passé quatre campagnes avec les Golden Gaels de l’Université Queen’s, qui comptait notamment sur le meilleur porteur de ballon au pays en 2023.

Finalement, Mason (six pieds deux, 240 livres) a été le choix de cinquième ronde des Alouettes en mai dernier (39e au total). Il a disputé les deux matchs préparatoires du club avant d’être inséré à la formation d’entraînement.