Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C’est un peu le message de résilience qu’a tenu à livrer l’entraîneur-chef des Alouettes de Montréal, Jason Maas, lundi, près d’un mois après la saison abracadabrante à l’issue de laquelle ses hommes sont sortis champions de la Coupe Grey.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

« C’est difficile de croire que je me trouve devant vous aujourd’hui, de Nashville, après mon embauche, la situation avec les propriétaires des Alouettes, la situation avec les joueurs autonomes, l’exode de certains d’entre eux et tout le reste », a d’abord souligné Maas en visioconférence.

« C’est fabuleux de voir comment les choses peuvent changer en un an. C’est ce qui te permet de rester concentré, de garder les deux pieds sur terre. C’est bien de savoir que le vent peut tourner rapidement, surtout quand tu travailles fort. Donc oui, au travers de toute cette incertitude, une certitude a émergé », a renchéri Maas, qui a discuté avec les membres des médias à l’occasion des assises hivernales de la LCF, qui se déroulent présentement à Nashville, au Tennessee, au même moment que l’American Football Coaches Association Convention.

Cette certitude, c’est de savoir qu’en assurant une certaine continuité au sein de l’organisation, et en travaillant d’arrache-pied au quotidien, tout devient possible.

Rappelez-vous, l’hiver dernier. Les Alouettes avaient dû laisser filer l’ailier espacé étoile Eugene Lewis, puisqu’il souhaitait faire sauter la banque, et dénicher un nouveau quart partant après que Trevor Harris eut décidé de se joindre aux Roughriders de la Saskatchewan, lui qui profitait aussi de son autonomie.

Le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, avait alors opté pour des joueurs négligés, laissés pour compte, tels que le quart Cody Fajardo.

« Notre département de recrutement a fait du boulot extraordinaire. Vous savez, dans cette ligue, quand des joueurs étoiles décident de déménager, alors tu dois croire que tu seras en mesure de les remplacer. Et c’est ce que nous avons fait. Nous avions un plan A, B et C. Le plan A a échoué, alors nous sommes passés au plan B, puis au plan C. Quand vous entretenez une aussi bonne communication avec Danny [Maciocia] ainsi qu’avec tout le reste de la direction, alors ça devient facile de déterminer nos besoins et d’y répondre. »

Maas a également salué le travail de Maciocia, après qu’il eut réussi à convaincre l’ailier défensif Shawn Lemon et le secondeur Darnell Sankey – qui ont joué des rôles clés dans la conquête de la Coupe Grey – de demeurer avec l’équipe la saison prochaine.

« C’est très difficile de conserver une équipe intacte dans la LCF en raison des contraintes salariales, surtout quand on connaît du succès [comme ç’a été le cas la saison dernière]. Certains gars vont vouloir tester leur valeur sur le marché, alors c’était d’autant plus important pour nous que des gars comme eux [Lemon et Sankey] soient de retour avec nous l’an prochain, surtout afin d’assurer une certaine continuité », a expliqué Maas, en rappelant que l’équipe avait compté jusqu’à 77 membres dans son effectif la saison dernière.

Il ne faut toutefois pas demander à Maas si les Alouettes parviendront à défendre avec succès leur titre en 2024, ce qui serait alors une première depuis les saisons 2009 et 2010. L’entraîneur-chef âgé de 48 ans n’a que faire des attentes envers son équipe.

« Les attentes sont toujours élevées, surtout auprès de nos partisans. Mais c’est comme ça partout. À l’interne, toutefois, nous nous devons d’être plus humbles ; je n’ai jamais vu personne se dire que nous allions gagner la Coupe Grey dès le premier jour du camp d’entraînement. Ça peut être un facteur de motivation, mais je n’aime pas l’utiliser », a-t-il dit.

« Nous sommes concentrés sur nous-mêmes et nos tâches quotidiennes à accomplir, donc nous n’en avons rien à cirer des attentes. Cette approche a fonctionné l’an dernier, et nous voulons continuer de faire ça cette saison. Il faut que les joueurs croient en eux, qu’ils travaillent fort chaque jour, et la journée où ça [le message] ne passera plus, alors nous ne serons plus les champions en titre », a ajouté Maas.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Jason Maas lors du défilé des champions de la Coupe Grey

Quelques changements à venir ?

Malgré la huitième conquête du championnat de l’histoire des Alouettes, Maas est très conscient que certains aspects sont à améliorer au sein de son équipe.

Ainsi, même si l’essentiel du personnel d’entraîneurs et du noyau de joueurs des Alouettes sera de retour la saison prochaine, Maas a opté pour une nouvelle approche pour remédier aux problèmes du jeu au sol.

En ce sens, juste avant la période du temps des Fêtes, les Oiseaux ont annoncé que Dave Jackson sera le nouvel entraîneur des demis offensifs, en remplacement de Tyrell Sutton.

« Ça n’est pas tant une décision contre Tyrell, mais plutôt parce que Dave a occupé de nombreux postes dans cette ligue et qu’il possède beaucoup d’expérience, a indiqué Maas. Il a dirigé en défense, en attaque et sur les unités spéciales. C’est un bon enseignant. Il a fait du bon boulot l’an dernier avec nos centres arrières, nos ailiers rapprochés et jusqu’à un certain point avec nos demis offensifs, surtout sur le plan de la protection du quart. »

Maas et Jackson, par le fait même, pourraient cependant devoir composer avec un nouveau groupe de demis offensifs la saison prochaine, puisque tous ceux qui sont avec l’équipe pourraient devenir joueurs autonomes cet hiver. L’entraîneur-chef a cependant indiqué que les Alouettes étaient encore dans un processus d’analyse.

« Nous n’avons toujours pas pris de décision à ce sujet. Nous avons identifié certains gars, mais ce seront des décisions difficiles à prendre. Ça prendra du temps, mais nous en disposons puisque le marché des joueurs autonomes ne s’ouvrira que dans quelques semaines. Ce sont des discussions qui sont toujours en cours », s’est-il limité à dire.

Maciocia rencontrera à son tour les membres des médias mardi, dans le cadre des assises hivernales de la LCF.