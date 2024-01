PHOTO MATT PATTERSON, ASSOCIATED PRESS

(Arlington) Jerry Jones, propriétaire et directeur général des Cowboys de Dallas, a vu son équipe perdre son premier match éliminatoire deux fois à titre de première tête de série de l’Association Nationale.

Schuyler Dixon Associated Press

Il est difficile d’imaginer un échec en éliminatoires plus choquant ces 28 dernières années, depuis la dernière présence de l’équipe dans un match de championnat de la Nationale, que la défaite de 48-32, dimanche, contre les Packers de Green Bay.

« Je ne vais pas la classer, a mentionné Jones à l’extérieur du vestiaire des Cowboys. Je vous dirais toutefois que ça dépasse ma compréhension. »

Les Cowboys avaient la chance de jouer au moins deux matchs à domicile, connaissant une séquence de 16 victoires au AT & T Stadium. Les Packers ont terminé la saison avec une fiche de 6-2 à leurs huit derniers matchs pour obtenir la dernière place éliminatoire dans la Nationale.

Les Cowboys avaient dans leur formation sept joueurs sélectionnés au Pro Bowl. Du côté des Packers, aucun joueur n’avait été sélectionné et le quart-arrière Jordan Love disputait un premier match éliminatoire.

La défensive des Cowboys, qui carbure aux sacs du quart et aux revirements, n’en a réalisé aucun contre les Packers. Dak Prescott a lancé des interceptions dans des moments cruciaux également.

Même avant la fin du match, et dans un moment du match où les Packers menaient 27-0 et plus tard 48-16, des experts remplaçaient déjà l’entraîneur-chef Mike McCarthy.

McCarthy rencontrait ses joueurs lundi et ne parlera pas aux médias tant qu’il n’aura pas terminé avec cela.

Bien qu’il n’y ait rien d’anormal à cela, si McCarthy ne rencontre pas les journalistes au cours des prochains jours, la situation va commencer à ressembler à la dernière fois que les choses étaient incertaines avec un entraîneur des Cowboys.

Après la saison 2019, Jason Garrett était à la fin de son contrat et n’avait toujours pas parlé aux journalistes après une semaine. Les Cowboys avaient rencontré McCarthy avant même d’annoncer publiquement que Garrett ne serait pas de retour.

McCarthy a une autre saison à son contrat. Il a remporté le Super Bowl avec les Packers, équipe avec laquelle il a été l’entraîneur-chef pendant 12 saisons.

McCarthy a mené les Cowboys à trois saisons de suite de 12 victoires, en plus d’une participation en éliminatoires. Les Cowboys sont toutefois les seuls n’ayant pas atteint un match de finale d’Association dans une telle séquence de trois ans.

Prescott entamera également la dernière année de son contrat la saison prochaine. Le quart-arrière comptera pour 59 millions US sur la masse salariale de l’équipe en 2024, montant pouvant être réduit seulement par une prolongation de contrat.

Prescott montre un dossier de 2-5 en éliminatoires, dont trois des cinq défaites en match d’ouverture éliminatoire à domicile.

Les Cowboys doivent donc se demander s’ils souhaitent investir de nouveau dans un joueur qui a été plusieurs fois dans sa carrière dans les discussions pour le titre de joueur le plus utile, dont cette saison, mais qui n’a pas été un élément clé de manière constante en éliminatoires.

Les Cowboys ont accordé un touché sur six des sept premières séquences offensives des Packers.

Le secondeur étoile Micah Parsons n’a pas eu d’impact dans le match et montre une fiche de 1-3 en éliminatoires, avec un seul sac du quart.