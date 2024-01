Pendant toute la durée de la saison de la NFL, La Presse vous a suggéré trois duels à suivre chaque semaine. Comme cette fin de semaine marque le début du premier tour éliminatoire, nous agissons sans réserve. Nous vous présentons nos pronostics pour chacun des six affrontements de samedi, dimanche et lundi.

Browns de Cleveland c. Texans de Houston (samedi 16 h 30)

PHOTO KIRK IRWIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’ailier défensif des Browns de Cleveland Myles Garrett

Les deux quarts-arrières pourront se reposer cet hiver avec le sentiment du devoir accompli. Chez les Browns, Joe Flacco est sorti de la retraite pour montrer aux jeunes qu’il était encore possible d’être efficace à 38 ans. Chez les Texans, C. J. Stroud a prouvé qu’il était véritablement le meilleur quart de la dernière cuvée du repêchage. Il faut davantage s’attarder à l’aspect défensif pour tenter de déterminer quelle équipe passera au tour suivant. En attaque, les deux équipes pourront rivaliser. Mais en défense, les Browns ont été sans faille cette saison. Le quart recrue des Texans pourrait être étourdi rapidement. Menée par le toujours dominant et imperturbable Myles Garrett, la défense des Browns est celle ayant accordé le moins de verges totales et de verges aériennes cette saison. Pour battre les Browns, les Texans devront être parfaits. Houston est l’équipe ayant commis le moins de revirements, tandis que les Browns sont à l’opposé du spectre. Néanmoins, en raison des nombreux blessés, comme Tank Dell, les ressources pourraient manquer dans le camp des Texans.

Prédiction : Browns 21, Texans 17

Dolphins de Miami c. Chiefs de Kansas City (samedi 20 h)

PHOTO LYNNE SLADKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa

Selon les prévisions, on ressentira entre -15 et -20 degrés Celsius à Kansas City. En principe, ce facteur pourrait n’avoir que très peu d’influence. En revanche, ce duel implique les Dolphins, ce qui change la donne considérablement. Miami évolue dans l’un des climats les plus chauds de la ligue et le quart Tua Tagovailoa n’a jamais évolué dans ce genre de contexte, entre son enfance à Hawaii, ses études en Alabama et ses débuts professionnels à Miami. Patrick Mahomes, lui aussi, pourrait être déboussolé quelque peu, car le ballon devrait très peu voyager. Les Chiefs sont pourtant l’équipe ayant tenté le plus de jeux aériens cette saison. Cependant, Miami aussi lance beaucoup. Aucune formation n’a obtenu plus de verges par la passe par match en 2023. Il faudra s’en remettre à la défense. Et si on en a très peu fait mention dans les derniers mois, la défense des Chiefs a excellé. Elle a pris le deuxième rang de la ligue pour le nombre de points accordés par match et le nombre de verges allouées par rencontre. Puis, qui veut vraiment miser contre Patrick Mahomes et Andy Reid ? Surtout sachant que Miami a l’habitude de s’écraser face aux bonnes formations.

Prédiction : Chiefs 24, Dolphins 18

Steelers de Pittsburgh c. Bills de Buffalo (dimanche 13 h)

PHOTO LYNNE SLADKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Bills de Buffalo Josh Allen

Le seul espoir des Steelers de rester vivants reposait sur les épaules de T. J. Watt. Véritable capitaine de cette unité défensive, le chasseur de quarts le plus productif de la NFL devra s’absenter en raison d’une blessure à un genou. L’avenir des Steelers est maintenant entre les mains du quart Mason Rudolph. Mauvaise nouvelle, donc, pour les partisans de Pittsburgh. Ce scénario est probablement le meilleur possible pour les Bills. Ils nous ont fait douter, ils nous ont donné des sueurs froides, mais ils sont toujours là, debout, confiants et sans complexe, au sommet de leur division pour une autre saison. Josh Allen a été sensationnel en fin de saison avec cinq touchés par la passe et six par la course dans les cinq derniers matchs. Il commet des erreurs et il est téméraire, mais il faudra commencer à apprendre à vivre avec ça. Les Bills sont intransigeants dans les moments clés, que ce soit en premier ou en troisième essai. Les Bills ont joué dans l’ombre cette saison et ça leur a été bénéfique. Avec Stefon Diggs, Khalil Shakir, Dalton Kincaid et Dawson Knox, ainsi que James Cook et Leonard Fournette au sol, les Bills ne seront pas trop inquiétés en amorce éliminatoire.

Prédiction : Bills 32, Steelers 17

Packers de Green Bay c. Cowboys de Dallas (dimanche 16 h 30)

PHOTO DANIEL KUCIN FILS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le receveur de passes des Cowboys de Dallas CeeDee Lamb

Dak Prescott et CeeDee Lamb sont devenus les nouveaux Ding et Dong : on ne sait jamais à quoi s’attendre, mais ça finit toujours par donner quelque chose d’appréciable. Lamb a inscrit 12 touchés par la passe, dont 4 à ses 3 derniers matchs. Son quart a été époustouflant cette saison, réussissant 36 passes de touché, au sommet de la NFL. Qui est arrivé deuxième dans cette catégorie ? Jordan Love, avec 32 réussites. Le pivot des Packers ne reçoit pas assez de crédit. Dans une équipe en sorte de reconstruction, sans receveur de premier plan et dans un contexte particulièrement instable depuis deux ans, il a fait des petits miracles. Même s’il a tout pour réussir, dont un entraîneur-chef extrêmement compétent en Matt LaFleur, la tâche sera trop lourde. Les Cowboys disposent de trop bons éléments pour perdre. On a mis en lumière à moult reprises leur défense, menée par Micah Parsons et DaRond Bland, mais leur attaque s’est dépassée cette saison. Leur nouveau coordonnateur offensif Brian Schottenheimer est arrivé comme un nouveau souffle. Aucune équipe n’a marqué plus de points que Dallas. Les Cowboys devront rester disciplinés, mais avec une fiche de 8-0 à domicile, Dallas ne devrait pas s’inquiéter.

Prédiction : Cowboys 34, Packers 27

Rams de Los Angeles c. Lions de Detroit (dimanche 20 h)

PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Rams de Los Angeles Matthew Stafford

Les Lions ont tout pour réussir. Une attaque explosive, des cibles à la tonne pour Jared Goff, un jeu au sol difficile à contrer dans la zone payante, une défense polyvalente, constante et effrayante et un entraîneur-chef émotif et impliqué. Mais leurs adversaires disposent aussi de tous ces éléments, avec un petit plus dans chaque aspect. Ce match sera le meilleur du week-end, mais il nous permettra de constater qu’il en manque encore un peu aux Lions. Ce duel sera émotif pour plusieurs raisons, la principale étant que ces deux équipes se sont échangé leurs quarts-arrières en 2021. Motivé, Matthew Stafford jouera un match éliminatoire à Detroit, ce qu’il n’a jamais fait en 12 saisons avec les Lions. Le quart sera d’ailleurs merveilleusement épaulé par les recrues Kyren Williams et Puka Nacua. Ils ont été fumants en fin de campagne. Évidemment, Cooper Kupp occupe encore une place de choix dans cette offensive. En défense, Aaron Donald demeure un facteur. Si en plus Sam LaPorta s’absente, la défense californienne pourra davantage se concentrer sur Amon-Ra St-Brown. Sean McVay n’entend pas ralentir la cadence et avec sept victoires à leurs huit derniers matchs, les Rams entrent en séries éliminatoires sans aucun complexe d’infériorité.

Prédiction : Rams 33, Lions 30

Eagles de Philadelphie c. Buccaneers de Tampa Bay (lundi 20 h)

PHOTO CHRIS SZAGOLA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts (1) et le receveur de passes DeVonta Smith (6)

La fin de saison des Eagles a eu toutes les apparences d’un mauvais théâtre d’été. Ils se sont inclinés cinq fois à leurs six derniers matchs. Leur calendrier était complexe, certes, mais c’était justement l’occasion de passer un message aux meilleures équipes. En perdant contre les 49ers, les Cowboys, les Seahawks et même les Cardinals et les Giants, les Eagles ont perdu leur division et doivent disputer leur premier match à l’étranger. On a senti énormément de panique dans la formation de Nick Sirianni. Et même si l’histoire de Baker Mayfield et son arrivée à Tampa Bay est fabuleuse, même si Mike Evans a encore obtenu 1000 verges par la passe et même si la défense des Bucs est encore menaçante… les Eagles gagneront ce match. Difficile de prédire quoi que ce soit vu la fin de saison épouvantable des Eagles, mais avec Jalen Hurts, DeVonta Smith, D’Andre Swift et Jason Kelce en attaque, les finalistes du dernier Super Bowl imposeront un rendement et un rythme que les Buccaneers seront incapables d’imiter, malgré toute leur bonne volonté.

Prédiction : Eagles 31, Buccaneers 24