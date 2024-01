PHOTO ED ZURGA, ASSOCIATED PRESS

(Kansas City) Patrick Mahomes a lancé pour des gains de 262 verges et un touché pour mener les Chiefs de Kansas City à une victoire de 26-7 contre les Dolphins de Miami, samedi, au terme du quatrième match le plus froid de l’histoire de la NFL.

Dave Skretta Associated Press

Le joueur le plus utile de la saison 2022 a trouvé Rashee Rice huit fois pour 130 verges et un majeur dans cette rencontre du premier tour éliminatoire. Isiah Pacheco a ajouté 89 verges au sol, atteignant une fois la zone des buts, et les Chiefs (12-6) ont battu les Dolphins (11-7) pour une première fois en quatre duels éliminatoires.

Harrison Butker a ajouté quatre placements pour les champions en titre du Super Bowl.

Affligés par les blessures, les Dolphins n’ont rien montré de l’attaque dynamique qui a mené le circuit au chapitre des verges combinées. Tua Tagovailoa a constamment subi la pression de la deuxième meilleure défensive de la saison régulière.

Le receveur éloigné Tyreek Hill a réussi un jeu de 53 verges pour le touché, mais a été autrement muselé à son retour à Kansas City.

Les Dolphins n’ont parcouru que 264 verges durant ce match. Ils n’ont pas gagné au domicile des Chiefs depuis le 6 novembre 2011 et n’ont pas remporté de match éliminatoire depuis le 30 décembre 2000.

Les Chiefs ont pour leur part signé une 15e victoire consécutive à domicile durant les éliminatoires, sans compter trois matchs de Super Bowl. Ils se rendront à Buffalo la semaine prochaine pour affronter les Bills si ces derniers défont les Steelers de Pittsburgh lundi. Sinon, ils accueilleront les Texans de Houston, qui ont défait les Browns de Cleveland, plus tôt samedi.

Au moment du botté d’envoi, il faisait -20 degrés Celsius. Avec le facteur éolien, la température ressentie était de -27.

Le froid a probablement eu un rôle à jouer dans le bris du casque de Mahomes au troisième quart. L’équipement de protection a perdu un gros morceau et les officiels l’ont forcé à changer de casque.