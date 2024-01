C. J. Stroud

PHOTO ERIC CHRISTIAN SMITH, ASSOCIATED PRESS

(Houston) La recrue C. J. Stroud est devenu le plus jeune quart de l’histoire de la NFL à remporter un match éliminatoire après avoir passé pour des gains de 274 verges et trois touchés dans une victoire de 45-14 des Texans de Houston contre les Browns de Cleveland, samedi.

Kristie Rieken Associated Press

À 22 ans et 102 jours, il a détrôné Michael Vick, qui avait 22 ans et 192 jours en 2002 lorsque ses Falcons d’Atlanta avaient vaincu les Packers de Green Bay.

Stroud est aussi le quart sélectionné le plus rapidement lors d’un repêchage à gagner une rencontre éliminatoire. Il a été le deuxième choix au total lors du dernier encan du circuit Goodell. Mark Sanchez, repêché cinquième en 2009, détenait la marque précédente.

Stroud a démonté l’unité défensive louangée des Browns (11-7) avec des passes de touché de 15 verges à Nico Collins, de 76 verges à Brevin Jordan et de 37 verges à Dalton Schultz.

Stroud avait déjà fait progresser son équipe de 236 verges et rejoint trois coéquipiers pour des majeurs avant la mi-temps. Les Texans (11-7) menaient alors 24-14. La défensive a pris les choses en main ensuite, alors que Steven Nelson et Christian Harris ont retourné des interceptions aux dépens de Joe Flacco pour des majeurs lors de deux séquences offensives consécutives.

Les Texans sont la première équipe à atteindre la zone des buts deux fois sur des retours d’interception depuis les Seahawks de Seattle, le 5 janvier 2008.

Avec les Texans en avance 45-14 et neuf minutes à écouler, Stroud a été remplacé par Davis Mills.

De retour dans les éliminatoires pour la première fois depuis 2019, les Texans, qui étaient récemment la risée de la NFL, sont devenus champions de la section Sud de l’Association américaine avec le jeu remarquable de Stroud et le leadership de l’entraîneur de première année DeMeco Ryans.

Flacco, qui a soufflé ses 39 bougies il y a trois jours, est passé du confort de son salon aux commandes de l’unité offensives des Browns à la fin de la saison régulière, conservant un dossier de 4-1. Il a aidé les Browns à se qualifier pour les éliminatoires pour seulement une troisième fois depuis 1999.

Participant à un 19e match éliminatoire en carrière, mais un premier en neuf ans, Flacco n’a pas été en mesure de poursuivre son parcours magique sous les réflecteurs des éliminatoires.

Il a terminé le match avec des gains aériens de 307 verges et une passe de touché, mais des erreurs face à la pression des Texans au troisième quart ont placé les Browns dans un fossé duquel ils ont été incapables de s’extirper.

Deshaun Watson était le quart partant pour les Texans durant leur dernier parcours éliminatoire, mais il a joué juste six matchs cette saison pour les Browns avant de subir une blessure qui a mis un terme à sa saison.