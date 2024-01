(Houston) C. J. Stroud et le reste des recrues des Texans de Houston ont entamé une discussion de groupe peu après le repêchage pour parler de leurs objectifs.

« Nous avons dit que nous allions être la fondation qui va faire tourner le vent. C’est devenu la réalité », a mentionné Stroud.

Et ça s’est produit beaucoup plus rapidement que prévu pour les Texans (10-7), qui reviendront en éliminatoires pour une première fois depuis 2019. Ils accueilleront les Browns de Cleveland (11-6) lors du premier tour éliminatoire, samedi.

Stroud, le deuxième choix au total du dernier repêchage de la NFL, est le seul quart recrue à participer aux éliminatoires cette saison. Le joueur de 22 ans affrontera le plus vieux quart des séries, Joe Flacco, qui fêtera son 39e anniversaire de naissance seulement trois jours après le match.

Stroud affrontera les Browns pour une première fois. Il a raté la défaite 36-22 des Texans contre eux le 24 décembre, alors qu’il se remettait d’une commotion cérébrale. Les Texans étaient également privés de l’ailier défensif recrue Will Anderson fils, le troisième choix au total du repêchage, et le secondeur Blake Cashman.

Les Browns savent que ce sera un défi de contenir Stroud, qui a totalisé 4108 verges et 23 touchés.

« Il est génial, a déclaré l’entraîneur-chef des Browns, Kevin Stefanski. Je me souviens de l’avoir regardé plus tôt parce que nous avions des vidéos à analyser pour nous préparer à disputer un affrontement contre les Ravens de Baltimore. Je sais, c’était son premier match, et je pense que même dans ce match, vous avez vu des jeux et des passes au cours desquels vous saviez tout de suite qu’il était vraiment talentueux. »

L’émergence de Stroud a transformé une équipe qui n’avait totalisé que sept victoires au cours des deux saisons précédentes. La futilité des Texans incluait le quart Deshaun Watson, qui a refusé de jouer avec l’équipe après avoir demandé une transaction. Il a ensuite été échangé aux Browns.

Watson était le quart partant des Texans lors de leur dernière apparition en éliminatoires, en 2019, mais il n’a disputé que six parties avec les Browns cette saison avant de subir une intervention chirurgicale à l’épaule, qui a mis fin à sa campagne. Après que les quarts substituts n’aient pas procuré des succès, la troupe de Cleveland a consenti un contrat à Flacco alors qu’il attendait chez lui.

Flacco a montré un dossier de 4-1 comme partant pour aider les Browns à effectuer une troisième présence en éliminatoires depuis leur retour dans la NFL en 1999. Il s’agit toutefois de la deuxième apparition en quatre saisons sous la tutelle de Stefanski.

Ce sera le 17e match éliminatoire de Flacco – il n’a pas disputé son dernier avec les Ravens en 2019 – et son 16e départ en éliminatoires. Son premier match éliminatoire a eu lieu le 4 janvier 2009, lorsque les Ravens ont battu les Dolphins 27-9 et que Stroud n’avait que 8 ans.

Flacco a été interrogé sur l’importance de l’expérience en séries éliminatoires.

« Je suis sûr qu’il y a un certain degré d’importance à ça, en ce qui concerne le fait de laisser le match venir à toi, a-t-il souligné. La chose la plus importante dans les matchs éliminatoires est d’exécuter les jeux fondamentaux au plus haut degré. Et je ne pense pas que ça demande nécessairement de l’expérience. Il te suffit de garder la tête froide et de jouer avec toi-même. »

L’entraîneur de première année des Texans, DeMeco Ryans, qui a eu 39 ans en juillet, a hésité lorsqu’un journaliste a qualifié Flacco de vieux, avant de plaisanter à ce sujet.

« C’est impressionnant de voir que Joe joue encore à un niveau élevé, a insisté Ryans. Il n’y a pas de relâchement dans la force de son bras, dans sa prise de décision – tout est toujours d’élite, à un niveau élevé. Donc, c’est impressionnant de voir un gars aussi jeune que lui jouer, mais c’est la raison pour laquelle cette équipe est dans la position où elle se trouve actuellement. Parce qu’il a cette expérience, il a déjà été dans cette situation et je sais que ses joueurs croient en lui. »