(Orchard Park) Josh Allen a lancé trois passes de touché et il a établi un record d’équipe en effectuant une course de 52 verges pour un touché, et les Bills de Buffalo ont défait les Steelers de Pittsburgh 31-17, lundi, dans un affrontement de premier tour des éliminatoires de la NFL.

John Wawrow Associated Press

Le duel, au départ prévu dimanche, avait été repoussé d’une journée en raison des conditions météorologiques.

Allen a lancé une passe de touché de 17 verges à Khalil Shakir, avec 6 min 27 s à disputer, pour rétablir l’avance de deux majeurs des Bills.

« Nous avons un groupe coriace, a déclaré Allen à propos de son équipe, qui montrait un dossier de 6-6 après une défaite en prolongation contre les Eagles de Philadelphie, le 26 novembre. Le leadership de nos vétérans, je crois vraiment qu’il n’y a pas mieux ailleurs dans la ligue. »

Les Bills ont terminé la saison avec cinq victoires de suite pour décrocher le deuxième rang dans la Conférence américaine. Ils recevront Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City, troisièmes dans la conférence, dimanche soir prochain au deuxième tour.

PHOTO MARK KONEZNY, USA TODAY SPORTS Khalil Shakir et Cameron Heyward

Les Bills ont perdu à Kansas City en 2020 et en 2021, et ils auront maintenant la chance de renverser la vapeur en accueillant les Chiefs sur leur terrain.

« Ça va prendre un effort d’équipe, a souligné Allen. Nous savons quel genre d’équipe ils sont et le quart-arrière qu’ils ont en Pat. »

21-0

Allen a terminé le match avec 21 passes réussies sur 30 pour des gains de 203 verges. Il a également couru pour 74 verges en huit courses, devenant le premier quart-arrière de l’histoire de la NFL à lancer au moins trois passes de touché et à obtenir au moins 70 verges par la course, en plus d’un majeur, dans un match éliminatoire.

Mason Rudolph a lancé deux passes de touché à son premier départ en éliminatoires avec les Steelers, mais la troupe de Mike Tomlin n’a pas été assez constante dans les deux sens du jeu pour rivaliser avec les Bills.

« J’apprécie les efforts, mais nous n’avons pas fait le nécessaire pour l’emporter », a déclaré Tomlin, qui a rappelé que deux revirements de son équipe ont mené à 14 points de l’adversaire.

Vous ne pouvez vous présenter à cet endroit contre cette équipe, en éliminatoires, et commettre ce genre de revirements en pensant pouvoir rivaliser. Mike Tomlin, entraîneur-chef des Steelers

Les Steelers ont perdu un cinquième match éliminatoire de suite – la dernière victoire de l’équipe remonte à sept ans.

Les Bills ont inscrit un majeur sur trois de leurs cinq premières séquences offensives, se donnant rapidement une avance de 21-0 à la suite du touché d’Allen à mi-chemin au deuxième quart.

Les Steelers se sont donné une chance de revenir dans la rencontre lorsqu’ils ont bloqué une tentative de placement en fin de deuxième quart, pour ensuite inscrire un touché.

Rudolph a repéré Calvin Austin pour le touché sur une passe de 7 verges, avec 10 min 32 s à disputer au quatrième quart.

Interrogé sur son avenir avec les Steelers, lui qui vient de terminer sa 17e saison avec l’équipe, Tomlin a souri avant de partir. Il a bouclé toutes ses saisons à la barre des Steelers avec une fiche d’au moins ,500.