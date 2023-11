Les Alouettes de Montréal disputeront le match de la Coupe Grey, dimanche, à Hamilton. Il s’agira de la première participation des Moineaux au match ultime depuis 2010. Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui les Alouettes affronteront-ils ?

PHOTO NICK IWANYSHYN, LA PRESSE CANADIENNE Le quart-arrière des Blue Bombers de Winnipeg Zach Collaros

Après avoir battu les Argonauts de Toronto la semaine dernière, les Alouettes feront face à un autre défi imposant : les Blue Bombers de Winnipeg. L’équipe du Manitoba a terminé au premier rang de la division Ouest avec une fiche de 14-4. Les Bombers sont arrivés au premier rang de la LCF pour le nombre de points marqués avec 594 et le nombre de points accordés avec 377. Parmi les joueurs à suivre, il y a le quart-arrière Zach Collaros, joueur par excellence de la Coupe Grey en 2021, le porteur de ballon Brady Oliveira, premier pour le nombre de verges et de touchés au sol, ainsi que le demi défensif Demerio Houston, meneur de la ligue avec sept interceptions.

Comment les Alouettes se sont-ils rendus en finale ?

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L’entraîneur-chef des Alouettes, Jason Maas, a eu droit à une douche de Gatorade après la victoire de l’équipe en finale de l’Est.

Les Alouettes ont terminé au deuxième rang de la division Est avec un dossier de 11-7. Ils ont reçu les Tiger-Cats de Hamilton au stade Percival-Molson pour la demi-finale de division et ils l’ont emporté 27-12. En finale de l’Est, les Alouettes ont affronté les puissants Argonauts de Toronto, la meilleure équipe de la LCF, dans la Ville Reine. Les Alouettes ont causé toute une surprise avec un gain écrasant de 38-17. La défense montréalaise, comme elle l’a fait toute l’année, a propulsé les Alouettes. La troupe de l’entraîneur-chef Jason Maas surfe sur une séquence de sept victoires consécutives.

Que représenterait une victoire des Alouettes ?

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Le quart-arrière des Alouettes Cody Fajardo

En début de saison, à peu près personne ne voyait les Alouettes en éliminatoires, encore moins en finale de la Coupe Grey. L’équipe avait décidé de tout recommencer à neuf au printemps : un nouveau propriétaire, Pierre Karl Péladeau, un nouveau président, Mark Weightman, un nouvel entraîneur-chef, Jason Maas, et un nouveau quart-arrière, Cody Fajardo. Malgré les doutes, tout le monde au sein de l’équipe avait le même objectif : gagner la Coupe Grey. Et personne ne s’en est caché. Cette victoire serait donc non seulement inespérée, mais surtout une terre promise pour les membres des Alouettes. Il s’agirait aussi du premier championnat d’envergure pour la ville de Montréal depuis le dernier triomphe des Alouettes en 2010.

Quels joueurs sont à suivre ?

PHOTO FRANK GUNN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Marc-Antoine Dequoy

Comme la défense a été l’unité par excellence des Alouettes cette saison, commençons par celle-ci. Le demi défensif Marc-Antoine Dequoy a été dominant toute l’année, retournant une troisième interception pour un touché, sur 101 verges, dans le match contre Toronto. Les secondeurs Darnell Sankey et Tyrice Beverette ont été indispensables au succès de l’équipe en fin de saison. Puis Shawn Lemon et Lwal Uguak sont terrifiants sur la ligne offensive. En attaque, Cody Fajardo a été parfois exceptionnel, parfois moyen, mais il a montré plus de mobilité dans les matchs d’après-saison. Austin Mack s’est avéré la cible de choix de Fajardo plus la saison avançait. Le receveur peut faire une différence. Puis sur les unités spéciales, James Letcher s’est révélé l’un des retourneurs de botté les plus efficaces de la ligue.

Qui fera le spectacle de la mi-temps ?

PHOTO KEVIN MAZUR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le groupe Green Day en 2015

La Ligue canadienne a sorti les gros sous pour attirer le groupe Green Day afin d’occuper les amateurs pendant la mi-temps. Les interprètes de Boulevard of Broken Dreams, Wake Me Up When September Ends et When I Come Around performeront pendant une dizaine de minutes au Tim Hortons Field de Hamilton. On peut dire ce qu’on veut sur la LCF, mais les spectacles de la mi-temps déçoivent rarement. Dans les dix dernières années, The Lumineers, Keith Urban, Alessia Cara, Shania Twain, One Republic et Imagine Dragons ont notamment été invités pour animer la pause de la mi-match.