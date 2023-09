(Foxborough) Tom Brady est à nouveau sorti du tunnel devant une foule hurlante de la Nouvelle-Angleterre, dimanche, retournant où il s’est imposé comme l’un des plus grands joueurs de la NFL. Il voulait remercier les partisans des Patriots pour « une autre journée dans ce stade que je n’oublierai jamais ».

Jimmy Golen Associated Press

Avec les six trophées du Super Bowl remportés avec les Pats, Brady est monté sur une scène, à la demie du match contre les Eagles de Philadelphie, et s’est proclamé « un Patriot pour la vie ».

« Il y a 23 ans, personne n’aurait imaginé que ce parcours nous amènerait ici aujourd’hui », a dit Brady, choix de sixième tour au repêchage de 2000.

Brady a remporté six titres de joueur le plus utile de la NFL et cinq titres de joueur le plus utile du Super Bowl, menant les Patriots à 17 titres de section en 19 saisons.

« Toutes nos vies nous mènent vers des cheminements différents, a dit l’ancien quart-arrière étoile. Ils nous amènent différentes personnes dans nos vies. Toutefois, une chose dont je suis certain et qui ne changera jamais, c’est que je suis un Patriot pour la vie. »

Le propriétaire des Patriots, Robert Kraft, a annoncé que l’équipe va renoncer à la période d’attente de quatre ans et introniser Brady au Temple de la renommée de l’équipe dès l’été prochain.