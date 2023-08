(Montréal) Cody Fajardo et Taylor Powell ont une chose en commun. Ils ont tous les deux lancé une passe de touché à leur première tentative de passe en carrière dans la LCF.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

La différence entre les deux quarts est que Fajardo en a depuis lancé 57 autres, tandis que Powell n’a toujours pas atteint la zone des buts une deuxième fois. À sa défense, Powell en sera seulement à son deuxième départ en carrière dans la LCF avec les Tiger-Cats de Hamilton (3-4) quand ils accueilleront les Alouettes de Montréal (3-3), samedi au Tim Hortons Field.

« J’ai vu quand il avait fait son entrée dans le match avant son premier départ, j’avais aimé la façon dont il travaillait, a raconté Fajardo au sujet de Powell, plus tôt cette semaine. Il semble que tous les quarts finissent par obtenir une chance de jouer dans la LCF – que ce soit à cause d’une blessure ou d’un mauvais jeu, etc. J’ai hâte de l’affronter. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Le quart-arrière des Alouettes Cody Fajardo

Powell sera employé par les Tiger-Cats en relève à Bo Levi Mitchell et Matt Shiltz. Mitchell faisait un retour au jeu la semaine dernière après avoir raté quatre matchs en raison d’une blessure à une hanche, mais il a subi une blessure à la jambe droite vendredi dernier dans une victoire de 16-12 des siens contre le Rouge et Noir d’Ottawa.

À son seul départ précédent dans la LCF, Powell a réussi 27 de ses 41 passes pour 282 verges de gains et une interception dans une défaite de 31-15 face aux Argonauts de Toronto.

« Nous avons quelques séquences vidéo de lui, mais le système en place chez les Tiger-Cats est le même depuis longtemps », a souligné le maraudeur des Alouettes Marc-Antoine Dequoy.

Un joueur qui a moins d’expérience va souvent moins tenter de choses compliquées, mais de ce que nous voyons, il [Powell] est capable de faire de bonnes lectures. Il ne faut pas le prendre à la légère. Marc-Antoine Dequoy, maraudeur des Alouettes

Les Alouettes ont aussi leur part de remplaçants à gérer. Les demis défensifs Najee Murray et Dionté Ruffin, le secondeur Avery Williams et le receveur Kaion Julien-Grant se sont ajoutés à la liste des éclopés cette semaine. Le receveur Austin Mack a également raté un entraînement, mais devrait être à son poste.

Tous ces changements dans les deux formations font que la victoire de 38-12 des Alouettes face aux Tiger-Cats le 23 juin dernier, à Hamilton, semble bien loin.

« C’est toujours plus difficile pour une attaque quand elle affronte une équipe une deuxième fois, a affirmé Fajardo. La défense peut réviser les séquences vidéo et apporter des ajustements plus facilement qu’une offensive. Les deux équipes sont affectées par des blessures, mais nous sommes conscients de l’importance du match. »

Nous avons l’occasion de nous assurer de gagner la série saisonnière entre les deux équipes, ce qui pourrait être énorme. Je m’attends à un autre classique de la LCF ! Cody Fajardo, quart-arrière des Alouettes

À leur dernière sortie, dimanche, les Alouettes n’ont pas offert un classique, malgré une victoire de 25-18 face aux Stampeders de Calgary au stade Percival-Molson.

Après la partie, l’entraîneur-chef Jason Maas s’était malgré tout dit content de voir son offensive générer sept séquences qui ont mené à des points, même si elles ont pris fin avec six placements réussis et un raté pour un simple.

Le verre à moitié plein

Questionné plus tôt cette semaine afin de savoir ce qu’il avait pensé du travail de la défense, qui a accordé six séquences ayant permis à l’adversaire de marquer – six placements –, Maas a aussi préféré voir le verre à moitié plein.

« Si vous limitez l’adversaire à seulement des placements, c’est une victoire pour la défense, a insisté Maas. Ce que je retiens aussi, c’est comment nous les avons stoppés 3 fois à environ 15 verges des buts en fin de match.

« L’objectif est de marquer plus de points que l’adversaire. Notre offensive a marqué sept fois et celle de l’adversaire six fois, a-t-il ajouté. Et en plus, notre défense a fourni un touché. Ça s’est donc joué sur quelques jeux clés et ils sont allés en notre faveur, ce qui me rend très fier. »

Si les jeux clés vont en faveur des Alouettes samedi, la troupe de Maas s’aidera grandement en prévision de la fin de la saison en s’assurant du bris d’égalité face aux Tiger-Cats.