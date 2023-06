Les Alouettes de Montréal amorceront leur campagne samedi, à domicile, contre le Rouge et Noir d’Ottawa. Les rebondissements se sont enchaînés dans le nid pendant l’entre-saison. Voici une mise à jour, question d’être paré pour le début d’une saison qui s’annonce… intrigante.

Nouvel entraîneur

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le nouvel entraîneur-chef des Alouettes, Jason Maas

Au mois de mars, le directeur général Danny Maciocia a résolu le problème le plus urgent. Il a embauché Jason Maas comme entraîneur-chef. Avant d’obtenir le poste à Montréal, Maas a été coordonnateur offensif des Roughriders de la Saskatchewan, mais il a surtout agi à titre d’entraîneur-chef des Eskimos d’Edmonton jusqu’en 2019. Maas a gagné deux Coupes Grey comme quart-arrière sous les ordres de Maciocia à Edmonton. Le nouveau pilote a déjà son empreinte dans le vestiaire, lui qui organise des quiz en français pour aider les joueurs anglophones à mieux s’intégrer.

Nouvelle direction

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le nouveau propriétaire des Alouettes, Pierre Karl Péladeau

Le principal caillou dans le soulier des Alouettes dans les dernières années était l’état-major de l’organisation, précisément le groupe de propriétaires. Au mois de mars, Pierre Karl Péladeau, PDG du groupe Québecor, a acheté l’organisation montréalaise. Qu’on aime PKP ou non, le plus grand souhait des joueurs, de la Ligue canadienne et des partisans a été exaucé, c’est-à-dire que le club demeure entre les mains d’un acheteur québécois. À la fin du mois de mars, pour apporter plus de stabilité, les Alouettes ont nommé Mark Weightman à titre de président. Il s’agit d’un deuxième séjour chez les Alouettes pour le gestionnaire, qui avait occupé les fonctions de président et chef de la direction de 2013 à 2016.

Cody Fajardo s’amène en ville

PHOTO FOURNIE PAR LES ALOUETTES DE MONTRÉAL Le quart-arrière Cody Fajardo

Les Alouettes de Montréal ont dû pallier rapidement le départ de Trevor Harris, et c’est ce qu’ils ont fait en s’entendant avec le quart Cody Fajardo sur les termes d’un contrat de deux ans. L’arrivée de Fajardo n’est pas étrangère à la présence de Maas dans le giron de l’équipe, car les deux se sont côtoyés en Saskatchewan. À 31 ans, Fajardo est l’un des quarts les plus mobiles de la Ligue canadienne. Ainsi, avec le retour en force de William Stanback, l’identité offensive montréalaise sera fortement définie par le jeu au sol. La qualité principale de Fajardo reste cependant la fierté qu’il éprouve de pouvoir évoluer à Montréal… en plus de son charisme indéniable.

Un groupe de receveurs intrigant

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le receveur Greg Ellingson avec le Rouge et Noir d’Ottawa

Eugene Lewis est venu et il est reparti. Les Alouettes se sont donc retrouvés avec un espace béant au poste de receveurs. Pour le remplacer, l’équipe a mis sous contrat le vétéran de 34 ans Greg Ellingson. Il a connu ses meilleurs moments entre 2015 et 2018 avec le Rouge et Noir d’Ottawa. Ellingson sera vraisemblablement le receveur numéro un de la troupe montréalaise, mais il traîne une vieille blessure. Il ne sera pas apte à disputer la première rencontre de la saison. Derrière lui, Cole Speaker, Chandler Worthy, Austin Mack, Kaion Julien-Grant et Quartney Davis se battront pour le ballon.

Un bon groupe de Québécois

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Le demi défensif Marc-Antoine Dequoy

Depuis son arrivée avec les Alouettes, Danny Maciocia se fait un devoir de retenir le plus de joueurs québécois possible. L’édition 2023 des Als offre une belle cohorte de représentants de la Belle Province : les gardes Kristian Matte et Philippe Gagnon, le centre-arrière David Dallaire, le botteur David Côté, le spécialiste des longues remises Louis-Philippe Bourassa, le joueur de ligne offensive Pier-Olivier Lestage, le secondeur Frédéric Chagnon, les demis défensifs Marc-Antoine Dequoy et Kerfalla Exumé. Mieux encore, la plupart d’entre eux ont des rôles d’importance au sein de l’équipe.