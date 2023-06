Greg Ellingson (à gauche) dans l’uniforme du Rouge et Noir d’Ottawa, en 2016.

(Montréal) Le receveur de passes Greg Ellingson ne sera vraisemblablement pas en mesure d’entreprendre la saison en même temps que le reste de ses nouveaux coéquipiers des Alouettes de Montréal.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Ellingson, acquis sur le marché des joueurs autonomes cet hiver par le directeur général Danny Maciocia, n’était pas en uniforme pour le premier entraînement officiel de la saison 2023 des Alouettes, mardi, au stade Percival-Molson.

L’ex-porte-couleurs des Blue Bombers de Winnipeg n’a pas pu participer à la totalité du camp d’entraînement des Alouettes, devant notamment rater les deux matchs préparatoires des siens en raison d’une blessure non divulguée au bas du corps.

L’entraîneur-chef, Jason Maas, n’a pas voulu s’étendre sur la sévérité de la blessure d’Ellingson après l’entraînement, indiquant seulement que le receveur n’est pas suffisamment remis de cette blessure afin de prendre part à la séance.

L’Américain de 34 ans a été incommodé par des blessures la saison dernière, mais quand il a joué, il a été d’une grande aide aux Bombers, captant 38 ballons pour 598 verges de gains et trois touchés en huit rencontres seulement. Il est revenu à temps pour les éliminatoires et a aidé les Bombers à atteindre la grande finale.

Il s’amène à Montréal après neuf saisons remplies de succès à Hamilton, Ottawa, Edmonton et Winnipeg. Il a capté 587 passes pour 8550 verges de gains et 45 touchés en carrière. Il a été nommé au sein des équipes d’étoiles de la division Est ou Ouest de 2016 à 2019 et au sein de l’équipe d’étoiles de la LCF en 2017.

Les équipes de la LCF sont tenues de dévoiler leur liste des blessés 48 heures avant leurs rencontres. On saura donc jeudi si Ellingson ne ratera que le match d’ouverture des Alouettes, contre le Rouge et Noir d’Ottawa, samedi, à Montréal, ou si son absence sera plus longue.

Les Alouettes sont déjà privés des services du receveur Reggie White fils, dont le nom est inscrit sur la liste des blessés pour six matchs, et Tyson Philpot. Le finaliste au titre de recrue de l’année dans la LCF en 2022 n’a pas participé aux deux matchs préparatoires des siens en raison lui aussi d’une blessure non divulguée au bas du corps.

Le receveur de Delta, en Colombie-Britannique, a participé aux 18 matchs des Alouettes, au cours desquels il a capté 39 passes pour 459 verges et 2 touchés.

En l’absence d’Ellignson et Philpot, la première unité de receveurs était composée de Kaion Julien-Grant, Hergy Mayala, Cole Spieker, Austin Mack et Keshunn Abram. Ces deux derniers ont gagné leur poste devant Quartney Davis et Tyler Snead, qui ont connu un bon camp.