(Montréal) L’unité défensive des Alouettes était parmi les meilleures de la Ligue canadienne de football en 2022. Foi de Noel Thorpe, la formation montréalaise devrait être de nouveau excitante à voir jouer sans le ballon cette saison.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le coordonnateur à la défense des Oiseaux a assuré que son unité dérangerait les quarts adverses cette saison.

« Nous serons une unité très physique, qui dérangera les quarts adverses », a-t-il affirmé après l’entraînement des siens, jeudi, au stade Percival-Molson.

Les Alouettes compteront sur quatre vétérans au sein de leur ligne à l’attaque : Nick Usher et Jamal Davis II comme ailiers défensifs, ainsi qu’Almondo Sewell et Mustafa Johnson comme plaqueurs.

À ce quatuor viendront s’insérer Avery Ellis, de retour de son court passage à Edmonton, Brock Gowanluck, mais surtout, les nouveaux venus Lwel Uguak et Israel Antwine.

Uguak a été un choix de premier tour, septième au total, lors du dernier repêchage. Antwine a signé un contrat avec les Alouettes en mars dernier.

Antwine, un colosse de six pieds trois, 309 livres, s’est notamment démarqué lors du dernier match préparatoire, contre les Tiger-Cats d’Hamilton, avec deux sacs. Mais les deux recrues ont connu un fort camp et Thorpe a été catégorique : il ne craindrait pas d’habiller les deux recrues en saison, même si la formation des Alouettes ne pourrait que compter six joueurs de ligne défensive en uniforme.

« Ils sont passés au travers du camp et ils sont ici parce qu’ils peuvent jouer », a-t-il souligné.

« (Dans le cas d’Antwine), c’est tout ce qu’il a fait à l’entraînement qui s’est traduit lors du match préparatoire, a poursuivi Thorpe. On ne peut pas tout voir à l’entraînement, car on ne touche pas aux quarts. Mais lors du match (contre Hamilton), vous avez pu voir toute son explosion, son agressivité et sa puissance. C’est un joueur qui va nous aider à pourchasser les quarts.

« (Uguak), ce sont son habileté à atteindre les quarts, sa portée, son habileté à toucher les ballons avec ses longs bras qui l’ont fait se démarquer. Il est solide contre la course, il a rapidement appris le cahier de jeux. Je suis très heureux de son développement pendant le camp. »

Antwine, qui a joué son football universitaire à l’Université de l’État de l’Oklahoma, promet que le typer de performance qu’on a vue de lui vendredi dernier est celui auquel on devrait s’attendre match après match.

« Je veux tout d’abord souligner que suis très reconnaissant aux Alouettes de me donner cette chance, a dit le footballeur de 23 ans. Maintenant que je fais partie de l’équipe, je veux montrer à tout Montréal, mais aussi toute la ligue ce dont je suis capable. »

« Ce sont des hommes !, a pour sa part indiqué le maraudeur Marc-Antoine Dequoy. Ils poussent la ligne offensive et j’ai hâte de les voir jouer. Il va seulement rester à s’habituer au rythme de la ligue et aux dimensions du terrain. »

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Marc-Antoine Dequoy (24)

Dequoy a d’ailleurs abondé dans le même sens que son coordonnateur en assurant que la défense des Alouettes devraient être meilleure cette saison que l’an dernier.

« C’est la deuxième année dans le système. L’an dernier, on a changé de coordonnateur en plein milieu de la saison. On a eu un camp complet pour revoir les bases, ce qui a été intéressant. On veut reprendre au même niveau qu’on a laissé l’an dernier, mais comme chaque saison, on veut aussi s’améliorer. »

Et pour le Québécois, les objectifs de cette saison sont élevés chez les Alouettes : rien de moins qu’un championnat.

« C’est l’engagement qu’on a pris entre nous et qu’on a pris envers les “ fans ” : on veut ramener la coupe à Montréal. »

Ça commence samedi, face au Rouge et Noir d’Ottawa.