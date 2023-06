(Indianapolis) Les Colts d’Indianapolis ont confirmé lundi être au courant d’une enquête de la NFL sur des paris sportifs concernant un des joueurs de l’équipe, mais ils ont refusé d’offrir plus de détails.

Michael Marot Associated Press

La confirmation est survenue peu de temps après la publication de rapports dans les médias selon lesquels un joueur aurait possiblement violé la politique du circuit en matière de paris sportifs. Le nom du joueur n’a pas été dévoilé publiquement.

Les Colts ont organisé des exercices dans les installations de l’équipe cette semaine, mais aucune disponibilité média n’est prévue avant mercredi.

En avril, la NFL a suspendu cinq joueurs, dont quatre des Lions de Detroit, pour des infractions liées aux paris sportifs. Les Lions ont libéré trois de ces joueurs – les receveurs Quintez Cephus et Stanley Berryhill et le demi de sûreté C. J. Moore. Cephus et Moore ont été suspendus pour une période indéterminée pour avoir parié sur des matchs de la NFL, tandis que Berryhill et le receveur Jameson Williams ont été chacun suspendus pour six matchs pour des paris non liés à la NFL. Williams, que les Lions ont repêché au 12e rang en 2022, fait toujours partie des Lions.

L’ailier défensif des Commanders de Washington Shaka Toney a aussi été suspendu pour une période indéterminée par la NFL en avril pour avoir parié sur des matchs du circuit.