Les 49 ers ont dû demander au demi-offensif étoile Christian McCaffery d’échauffer son bras lors du match de championnat de la Nationale, après que Brock Purdy (sur la photo) se soit blessé à un coude et que Josh Johnson eut subi une commotion cérébrale.

PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Eagan) Les propriétaires de la NFL ont approuvé un amendement à un règlement qui permettra aux équipes d’envoyer dans la mêlée un quart d’urgence si jamais les deux premiers sont blessés au cours d’un même match, une décision prise après que les 49ers de San Francisco se soient retrouvés dans le pétrin lors du match de championnat de l’Association nationale.

Dave Campbell Associated Press

Cette modification avait initialement été proposée par les Lions de Detroit. La présence d’un troisième quart ne sera pas comptabilisée dans la limite de joueurs actifs — elle est établie à 47 ou 48 — qui doit être respectée 90 minutes avant le botté d’envoi d’un match.

L’envoi dans la mêlée d’un quart d’urgence ne pourra être permis qu’en cas de blessure ou d’incapacité, et non pour des enjeux de performance ou tout autre motif. Si l’un ou l’autre des deux premiers quarts obtient le feu vert des médecins pour retourner dans la mêlée, alors le troisième devra retourner sur les lignes de côté et ne pourra jouer de nouveau que si une autre blessure se produit.

Si une équipe choisit d’inscrire trois quarts dans sa liste de joueurs actifs, alors elle ne pourra bénéficier de l’option du quart d’urgence. Les joueurs de l’équipe d’entraînement qui sont rappelés la journée d’un match sont aussi exclus de cette alternative.

Les 49ers ont dû demander au demi-offensif étoile Christian McCaffery d’échauffer son bras lors du match de championnat de la Nationale contre les Eagles de Philadelphie, après que Brock Purdy se soit blessé à un coude et que Josh Johnson eut subi une commotion cérébrale. Purdy a dû retourner sur le terrain, mais fut incapable de décocher une passe de plus de 10 verges. En conséquence, les 49ers ont dû adapter leur plan de match, qui misait essentiellement sur le jeu au sol en attaque, en route vers un cuisant revers de 31-7 contre les Eagles le 29 janvier.

Les 49ers étaient déjà privés de leurs deux meilleurs quarts — Trey Lance dès la deuxième semaine d’activités, et Jimmy Garoppolo lors de la 13e —, dont les saisons étaient terminées en raison de blessures.

Les propriétaires de la NFL se sont réunis au Minnesota lundi en vue de leurs assises printanières, et parmi les principaux enjeux abordés figure la vente des Commanders de Washington de la famille de Dan Snyder au groupe de Josh Harris. Il n’y aura cependant aucun vote cette semaine au sujet de la transaction record totalisant 6,05 milliards US (8,2 milliards $ CAN).