L’actuelle saison morte est plus vivante que jamais dans la NFL. La Presse vous offre un compte rendu des changements les plus significatifs, position par position. Aujourd’hui, il est question des joueurs défensifs.

Javon Hargrave, 49ers de San Francisco

PHOTO ERIC HARTLINE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Javon Hargrave

Le travail colossal de Javon Hargrave a été quelque peu assombri par celui de son coéquipier Haason Reddick, chez les Eagles de Philadelphie, la saison dernière. Hargrave a tout de même réussi 11 sacs du quart et il a grandement contribué au succès défensif des finalistes du Super Bowl. Hargrave a profité de son autonomie pour intégrer un autre temple défensif, celui des 49ers. Le joueur de 30 ans ira donc rejoindre Nick Bosa, le meilleur chasseur de quarts de sa génération. Ce nouveau monstre à deux têtes solidifiera une défense déjà drôlement dangereuse. Les Niners sont à un ajout ou deux de mettre sur pied une défense similaire à celle de 2019, année où ils avaient atteint la finale du Super Bowl. L’ajout de Hargrave est en adéquation complète avec l’identité de cette équipe.

Jessie Bates III, Falcons d’Atlanta

PHOTO AARON DOSTER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jessie Bates III

Jessie Bates était à peu près la seule menace réelle pour les quarts et les receveurs adverses dans la tertiaire des Bengals. Il a été parmi les meilleurs du circuit la saison dernière avec quatre interceptions. Il rejoint maintenant une équipe ayant cruellement besoin d’aide en défense, les Falcons. Ils lui ont consenti une somme considérable de 64,02 millions de dollars sur quatre ans. Bates n’a pas la réputation de Jalen Ramsey ou de Minkah Fitzpatrick, mais dans le champ arrière, il est un joueur difficile à affronter. Une vraie tache. Il est rapide, patient, en plus d’être très intelligent dans ses lectures. Si cet ajout est bénéfique pour les Falcons, la perte sera douloureuse pour les Bengals. Bates offrait un rendement très constant à Cincinnati depuis 2018 et son départ crée une brèche dans cette défense.

Stephon Gilmore, Cowboys de Dallas

PHOTO AJ MAST, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Stephon Gilmore

Gilmore était au sommet de sa gloire en 2019, avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ses six interceptions, son travail de couverture, sa capacité à réaliser de gros jeux et sa domination à un contre un lui ont même valu le titre de joueur défensif de la saison. L’année suivante, les Pats l’ont laissé aller. Une décision encore mal comprise par la plupart des partisans de l’équipe. Depuis, il a fait des arrêts en Caroline et à Indianapolis. Il a joué seulement 14 matchs en deux saisons, mais il a tout de même réalisé quatre interceptions, dans deux équipes ne s’en allant nulle part. Les Cowboys ont frappé un grand coup en s’entendant avec le joueur de 32 ans. Même si le meilleur est peut-être derrière lui, jumeler Gilmore à Trevon Diggs dans la tertiaire est un coup de maître. Surtout pour une équipe profitant de la défense la plus complète et polyvalente du circuit. Ce duo fera des flammèches au Texas.

C. J. Gardner-Johnson, Lions de Detroit

PHOTO STEVE LUCIANO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS C. J. Gardner-Johnson

Le joueur avec le plus d’interceptions en 2022 prend la direction de Detroit. À 25 ans, l’ancien choix de quatrième tour des Saints de La Nouvelle-Orléans est dans la fleur de l’âge. Sa progression a été exceptionnelle depuis son arrivée dans la NFL. Après trois saisons, les Saints ont abandonné trop vite sur son cas. Il a été dominant à Philadelphie la saison dernière avec six interceptions en seulement 12 rencontres. Curieux, toutefois, que son nouveau contrat avec les Lions ne soit que d’une durée d’un an. Les Lions, jeune équipe prometteuse et aspirante aux éliminatoires, ont besoin d’un joueur de ce calibre dans le champ arrière s’ils veulent progresser. Gardner-Johnson évoluera dans un bon environnement où il pourra aspirer à nouveau aux grands honneurs. Peut-être veut-il jouer une autre saison pour augmenter sa valeur avant de signer un contrat à long terme.

Jalen Ramsey, Dolphins de Miami

PHOTO KEVORK DJANSEZIAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jalen Ramsey (à droite)

Attention, les quarts-arrières de l’Est de l’Américaine ! Le duo défensif le plus menaçant de la NFL vient de prendre forme à Miami, alors que Jalen Ramsey s’amène en Floride et rejoint du même coup Xavien Howard. Deux des meilleurs demis de coin de la ligue brilleront ensemble sous le chaud soleil floridien. Ramsey a été le seul joueur à connaître du succès l’année dernière chez les Rams de Los Angeles, chez qui tout allait mal. Il a égalé un sommet personnel avec quatre interceptions. Ramsey est excentrique, volubile et il a une grande gueule. Il sera donc comme un poisson dans l’eau à Miami. Les Dolphins pouvaient déjà compter sur l’une des unités défensives les plus sous-estimées de la NFL, mais en faisant l’acquisition du vétéran de 28 ans en retour d’un choix de troisième tour et de l’ailier rapproché Hunter Long, les Dolphins s’assurent d’être pris au sérieux une fois pour toutes.