PHOTO WILFREDO LEE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

L’actuelle saison morte est plus vivante que jamais dans la NFL. La Presse vous offre un compte rendu des changements les plus significatifs, position par position. Aujourd’hui, il est question des demis offensifs.

PHOTO JOSHUA BESSEX, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Damien Harris

Damien Harris, Bills de Buffalo

Depuis quelques semaines, c’est comme si les équipes de la NFL s’échangeaient leurs porteurs de ballon. Avec la signature de James Robinson en provenance des Jaguars de Jacksonville, il n’y avait plus de place dans la hiérarchie des Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour l’excellent Damien Harris. Blessé plus souvent qu’à son tour en 2022, il a été incapable de tirer profit de son succès obtenu en 2021, lorsqu’il avait inscrit 15 touchés au sol. Harris correspondait parfaitement au profil du demi offensif parfait pour les Pats. À certains moments, il peut avoir des airs de James White. Avec le départ de Devin Singletary, les Bills ont réalisé un vol en s’entendant avec Harris pour moins de 1 million de dollars par saison pour les quatre prochaines années. Josh Allen l’aimera instantanément.

Devin Singletary, Texans de Houston

PHOTO TROY BABBITT, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Devin Singletary

Devin Singletary a été mal utilisé à Buffalo. Non seulement Josh Allen était la principale menace au sol, mais Singletary était coincé à l’intérieur d’une rotation de demis offensifs ayant fait peu de dommages. Pourtant, lorsqu’on lui donne le ballon, Singletary est drôlement efficace. Il est un bulldozer. La circulation ne l’effraie pas et, même s’il inscrit peu de touchés, il est au mieux dans les tranchées. À Houston, il devrait partager le ballon avec le joueur de deuxième année Dameon Pierce. Il sera intéressant de voir comment ce duo sera utilisé, car Pierce avait épaté à sa saison recrue, mais comme une saison ne fait pas une carrière, rien n’indique qu’il saura produire au même rythme. Singletary représente donc une belle solution de rechange, surtout pour une entente d’une seule saison.

Miles Sanders, Panthers de la Caroline

PHOTO CHRIS SZAGOLA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Miles Sanders

Miles Sanders a été l’un des demis offensifs dont le travail a été le plus sous-estimé la saison dernière. Son travail a été assombri par celui de Jalen Hurts, avec raison diront certains. Sanders a tout de même terminé au cinquième rang des joueurs de la NFL pour le nombre de verges au sol en 2022 avec 1269. Il a également pris le huitième rang de la ligue avec 11 touchés. Les partisans des Panthers savent ce qu’est un bon porteur de ballon. Ils ont vu évoluer Christian McCaffrey. Sanders est un joueur complètement différent, mais tout aussi efficace. En s’entendant avec le joueur de 25 ans pour quatre saisons, les Panthers se sont assuré les services d’un demi offensif talentueux, capable de contribuer à la reconstruction d’une équipe en train de bien jouer ses cartes.

Jamaal Williams, Saints de La Nouvelle-Orléans

PHOTO NAM Y. HUH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jamaal Williams (à droite)

La saison dernière, Jamaal Williams a terminé au sommet de la NFL pour le nombre de touchés avec 17. Peu de gens auraient parié là-dessus en début de campagne. Pourtant, Williams a été un facteur déterminant dans la résurrection des Lions de Detroit. Sa grande force étant de trouver les brèches dans les espaces restreints, particulièrement à la porte des buts. À son avis, l’offre soumise par les Lions n’était pas suffisante. Elle aurait même été « irrespectueuse ». Il a retourné sa veste et a pris la direction de la Louisiane pour 12 millions de dollars sur trois ans. Avec Williams et Alvin Kamara, les Saints peuvent maintenant compter sur le meilleur duo de porteurs de ballon de la NFL. Aucun champ arrière n’est plus effrayant. Reste à voir comment ils se partageront le travail, mais cet ajout est déterminant pour les Saints.

David Montgomery, Lions de Detroit

PHOTO JOHN J. KIM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS David Montgomery

Avec le départ de Jamaal Williams, les Lions devaient se trouver un nouveau joueur de premier plan pour porter le ballon. Ils l’ont trouvé en la personne de David Montgomery, un dur de dur. Malgré ses 25 ans, il joue comme un demi offensif de la vieille école. Il est robuste, il accepte de se faire frapper et il se nourrit de l’énergie d’un plaqué brisé pour avancer. Ce diamant n’a peut-être pas été assez poli par les Bears de Chicago. Il pourra se faire valoir dans une équipe aspirante aux éliminatoires. Ses statistiques n’ont rien d’extraordinaire, mais les Lions pourront compter sur sa polyvalence, tant pour le jeu au sol que pour le jeu aérien. Il se fondra à merveille dans l’attaque sanguine et dynamique de Dan Campbell.