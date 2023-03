L’actuelle saison morte est plus vivante que jamais dans la NFL. La Presse vous offre un compte rendu des changements les plus significatifs, position par position. Aujourd’hui, il est question des receveurs.

Juju Smith-Schuster, Patriots de la Nouvelle-Angleterre

TikTok boy, the kid, the dancer… Smith-Schuster a collectionné plusieurs surnoms peu flatteurs depuis quelques années. Son arrivée fracassante chez les Steelers de Pittsburgh avait fait de lui l’un des receveurs vedettes de la NFL. Il est même devenu l’un des favoris de la foule. Son étoile s’est toutefois assombrie. Après cinq saisons dans la ville de l’acier, les Steelers l’ont laissé partir. Les Chiefs de Kansas City l’ont pris sur le pouce et il est devenu champion du Super Bowl. Ses qualités de receveur sont non négligeables. Il est rapide, agile et athlétique. Il a cependant été difficile pour lui de s’illustrer, puisqu’il agissait à titre de deuxième, voire troisième receveur. Il deviendra toutefois la cible principale de Mac Jones en Nouvelle-Angleterre. Il sera curieux de voir comment Bill Belichick parviendra à gérer cet électron libre.

D.J. Moore, Bears de Chicago

PHOTO KAMIL KRZACZYNSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS D.J. Moore

Moore devait se sentir bien seul avec les Panthers de la Caroline. En évoluant dans un autre marché, sa valeur aurait certainement été autre. Moore a déjà cinq saisons derrière la cravate. La dernière étant sa meilleure sur le plan statistique avec sept touchés en 17 matchs. Il a été échangé à Chicago dans cette transaction monstre avec laquelle les Panthers ont obtenu le premier choix au total du prochain repêchage. Moore ne pourra pas transporter cette équipe, mais s’il crée une connexion avec Justin Fields, cet ajout pourrait devenir déterminant. Il devient le receveur numéro un des Bears et dans une équipe en pleine transformation, il pourrait devenir un joueur clé. Cette transaction entre les Panthers et les Bears permettra à la Caroline de repêcher un quart-arrière de franchise, mais elle a aussi comblé un besoin majeur à Chicago.

Adam Thielen, Panthers de la Caroline

PHOTO CHARLES REX ARBOGAST, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Adam Thielen

Tout le monde est un peu tombé des nues lorsque les Vikings du Minnesota ont libéré Adam Thielen. Même si le receveur de 32 ans a ralenti, il complétait à merveille Justin Jefferson. En même temps, les Vikings devaient brasser la cage après une autre sortie précoce en éliminatoires, et Thielen faisait partie des vieux meubles. Il a attrapé seulement six passes de touché la saison dernière, mais le receveur demeure une valeur sûre dans la zone payante. Ses deux saisons précédentes avaient été ses deux meilleures. Maintenant en Caroline, il pourra s’exprimer librement dans une équipe n’ayant rien à perdre. Il sera assurément le receveur d’assurance du futur quart-arrière de l’équipe. Avec les ajouts de Miles Sanders et Hayden Hurst, Thielen sera une option parmi d’autres, mais il demeurera une cible de choix.

Jakobi Meyers, Raiders de Las Vegas

PHOTO STEVEN SENNE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jakobi Meyers

Meyers est sans doute un peu masochiste. En effet, il retourne là où il avait été à l’origine du jeu le plus étrange, et le plus gênant, de la dernière saison. Rappelez-vous, lorsque sur le dernier jeu du match, alors qu’il était avec les Patriots, il a tenté une passe par-derrière ayant abouti dans les mains de Chandler Jones, qui a filé dans la zone des buts en écrasant Mac Jones au passage. Ce jeu ne doit toutefois pas définir Meyers. Jamais repêché, Meyers a inscrit six touchés en 14 matchs la saison dernière. Il n’a pas ce qu’il faut pour assumer la charge de receveur numéro un, comme c’était le cas en Nouvelle-Angleterre, mais comme second, derrière Davante Adams, les Raiders ont peut-être réalisé un vol. C’est même à se demander pourquoi les Pats n’ont pas retenu ses services. À 26 ans, Meyers a encore beaucoup à offrir. Avec Josh McDaniels et Jimmy Garoppolo, ce nouveau départ pourrait être bénéfique pour Meyers.

Allen Lazard, Jets de New York

PHOTO MORRY GASH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Allen Lazard

On se demandait quel receveur deviendrait la nouvelle cible d’Aaron Rodgers, à Green Bay, après le départ de Davante Adams. Finalement, Lazard a fait le boulot à merveille. La connexion entre son quart est telle que Rodgers aurait exigé que les Jets mettent le receveur de 27 ans sous contrat s’ils désiraient attirer les services du quart-arrière vedette. Ce que les Jets ont fait en lui offrant 44 millions de dollars pour quatre ans. C’est une acquisition de taille pour New York. Lazard peut tout faire sur un terrain. Il est excellent dans les attrapés contestés, il a un bon jeu de jambes, il peut se libérer facilement en plus de travailler dans les espaces restreints. Si Rodgers aboutit à New York, comme il le souhaite, le duo pourrait être aussi productif que Josh Allen et Stefon Diggs ou Tua Tagovailoa et Tyreek Hill dans la même division.