L’actuelle saison morte est plus vivante que jamais dans la NFL. La Presse vous offre un compte rendu des changements les plus significatifs, position par position. Aujourd’hui, il est question des quarts-arrières.

Jimmy Garoppolo, Raiders de Las Vegas

Garoppolo doit être l’un des quarts-arrières les plus clivants de la NFL. Si certains remettent en question sa capacité à transporter une équipe comme doit le faire un quart-arrière de franchise, d’autres apprécient son jeu simple et sa capacité à livrer ce à quoi on s’attend de lui. C’est exactement pourquoi les Raiders lui ont offert 72,75 millions de dollars pour les trois prochaines saisons. Certes, le quart de 31 ans n’a pas le punch de Josh Allen ou de Lamar Jackson et son historique de blessures a dû faire hésiter plusieurs équipes. Néanmoins, Jimmy G est un excellent quart de système, offrant une stabilité dans la pochette et une assurance de bien exécuter chaque jeu, sans tambour ni trompette. Il sera bien entouré avec Davante Adams et Josh Jacobs. Il retrouvera aussi l’entraîneur Josh McDaniels, avec qui il a gagné le Super Bowl en Nouvelle-Angleterre.

Derek Carr, Saints de La Nouvelle-Orléans

PHOTO MATTHEW HINTON, ASSOCIATED PRESS Derek Carr (droite) et l’entraîneur-chef Dennis Allen (gauche)

C’est un nouveau départ pour Derek Carr, après un succès mitigé avec les Raiders. Parier sur le quart de 31 ans était risqué. Après tout, il a joué seulement un match éliminatoire en carrière. Les Saints lui ont quand même offert 150 millions de dollars pour quatre saisons. Toutefois, s’il y a une organisation dans laquelle Carr devait aboutir pour relancer sa carrière, c’est celle des Saints. Il sera entouré de joueurs de premier plan et il pourra faire des ravages sans pour autant jouer de manière extraordinaire. Avec Alvin Kamara, Jamaal Williams, Taysom Hill et Chris Olave, il n’aura qu’à distribuer le ballon. Carr peut enfin rêver à du succès en éliminatoires, car les Saints évoluent dans une division très prenable. S’il peut limiter les dégâts, cette signature pourrait s’avérer un excellent pari.

Baker Mayfield, Buccaneers de Tampa Bay

PHOTO CHRIS O’MEARA, ASSOCIATED PRESS Baker Mayfield

L’intérêt des Buccaneers pour Baker Mayfield était le secret le moins bien gardé de la NFL. Le jour où Tom Brady a annoncé sa retraite, tous les observateurs ont nommé Mayfield comme étant le successeur logique du plus grand joueur de l’histoire dans la pochette floridienne. Il s’agira de la quatrième formation en trois ans pour Mayfield. L’ancien premier choix n’a jamais pu compter sur une offensive à tout casser. Il s’est cependant illustré en 2020 en amenant les Browns de Cleveland en éliminatoires. Il pouvait alors compter sur deux receveurs dynamiques en Odell Beckham Jr et Jarvis Landry. À Tampa Bay, il aura l’embarras du choix avec un duo encore plus talentueux, composé de Chris Godwin et de Mike Evans. Mayfield devra créer sa propre chance dans un marché venant de connaître la gloire en personne. Il est cependant au bon endroit pour relancer sa carrière.

Jacoby Brissett, Commanders de Washington

PHOTO DAVID RICHARD, ASSOCIATED PRESS Jacoby Brissett

Que se passe-t-il à Washington ? Les Commanders ont bâti une défense monstrueuse. Parmi les plus intimidantes de la NFL. Ils ont réuni des éléments explosifs, polyvalents et productifs en offensive. Ils ont raté les éliminatoires par un seul match la saison dernière. C’est comme s’ils avaient réussi à assembler tous les morceaux du casse-tête, mais qu’il leur manquait la dernière pièce pour le tableau complet. Cette pièce étant le quart-arrière. Depuis le dernier quart-arrière partant digne de ce nom, soit Kirk Cousins en 2017, 12 quarts ont obtenu un départ. Cette fois, les Commanders donnent les clés de l’équipe à Jacoby Brissett, en vertu d’un contrat d’un an et 8 millions de dollars. Le quart de 30 ans en sera à une cinquième équipe dans la NFL. L’an dernier avec les Browns, il n’a pas mal fait avec 12 passes de touché en 11 départs, mais il ne représente assurément pas la solution à long terme pour une équipe ayant des ambitions de plus en plus grandes.

Mike White, Dolphins de Miami

PHOTO JIM RASSOL, ASSOCIATED PRESS Les Dolphins ont choisi Mike White pour appuyer Tua Tagovailoa (sur la photo) au besoin.

Il serait extrêmement surprenant que Mike White termine sa carrière au Temple de la renommée. Néanmoins, sa tenue l’année dernière avec les Jets de New York a été suffisante pour convaincre les Dolphins de le mettre sous contrat. White a été un excellent second. Il a même donné espoir d’une place en éliminatoires aux partisans des Jets. Avec l’état de santé fragile et précaire de Tua Tagovailoa, Miami devait se trouver un deuxième quart de qualité. White devrait faire l’affaire. À 27 ans, il pourrait devenir un excellent compromis pour les Dolphins si l’état de leur quart de franchise se détériore. White ne révolutionnera pas la position de quart-arrière, mais une profondeur de qualité n’est jamais de trop dans cette ligue aux multiples imprévus.