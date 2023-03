PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS

(Tampa) Baker Mayfield est heureux d’avoir l’opportunité d’essayer de marcher dans les souliers de Tom Brady avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Fred Goodall Associated Press

Le premier choix du repêchage de 2018 a signé un contrat d’un an d’une valeur allant jusqu’à 8,5 millions US et rivalisera avec Kyle Trask pour remplacer Tom Brady à titre de quart-arrière partant de l’équipe.

« Écoutez, je ne serai jamais Tom Brady, a déclaré Mayfield. Il y a une raison pour laquelle il a remporté tant de Super Bowls. Il est le plus grand de tous les temps, cela ne fait aucun doute. Je ne vais pas essayer d’être Tom, je vais être moi. C’est ce qui m’a amené à ce niveau. »

« Ce sera différent, mais c’est ce qui rend cette ligue si spéciale. Chacun y met sa touche personnelle. C’est un honneur d’avoir la chance de remplacer quelqu’un comme lui. »

Les Buccaneers seront la troisième équipe pour laquelle Mayfield jouera depuis son transfert des Browns de Cleveland aux Panthers de la Caroline en juillet dernier. Mayfield, qui aura 28 ans le mois prochain, a lancé pour 16 288 verges, 102 touchés et 64 interceptions en cinq saisons.

« C’était important pour moi d’être dans un endroit stable, qui sait comment gagner et sait comment bien le faire », a déclaré le quart-arrière à propos de la décision de rejoindre les Buccaneers.

Mayfield a hâte de se battre avec Trask pour le poste de quart partant. Trask n’a tenté que neuf passes en saison régulière depuis qu’il a été repêché au deuxième tour en 2021. Mayfield est aussi excité à l’idée de travailler avec un groupe de receveurs talentueux, comptant Mike Evans, Chris Godwin et Russell Gage.

« Chaque fois que vous jouez avec des meneurs de jeu comme ça, cela facilite évidemment votre travail, a dit Mayfield. Ils ont tellement d’expérience et ils ont vu beaucoup de choses, alors je suis ravi d’avoir l’opportunité de jouer avec eux. »

La meilleure saison de Mayfield a été en 2020, lorsque les Browns ont terminé la saison avec une fiche de 11-5 et remporté un match éliminatoire.