L’actuelle saison morte est plus vivante que jamais dans la NFL. La Presse vous offre un compte rendu des changements les plus significatifs, position par position. Aujourd’hui, il est question des ailiers rapprochés.

Dalton Schultz, Texans de Houston

Dalton Schultz a connu une saison en dents de scie l’année dernière. Avec les Cowboys de Dallas, il a été capable du meilleur comme du pire. Parfois, il est invisible. Parfois, il change l’allure d’un match à lui seul. Il est impossible d’inclure Schultz dans la même catégorie que Travis Kelce, George Kittle et T.J. Hockenson. Néanmoins, il s’en rapproche un peu plus chaque saison. Il était en adéquation parfaite avec l’offensive des Cowboys. Il sera intéressant de voir comment il sera utilisé chez les Texans. À moins d’un revirement de situation, les Texans devraient repêcher un quart-arrière de concession avec le deuxième choix au total du prochain repêchage. Schultz devrait être la cible principale de ce quart. Même si l’équipe est moins complète, il sera davantage mis de l’avant à Houston.

Darren Waller, Giants de New York

Waller a été l’un des joueurs les plus décevants de la dernière saison. De nombreux poolers doivent encore regretter de l’avoir sélectionné beaucoup trop tôt. Il a raté la moitié des matchs des Raiders de Las Vegas en raison de blessures, mais il n’a tout de même inscrit que trois touchés. Les Giants ont donné seulement un choix de troisième tour pour l’obtenir. Si Waller peut redevenir l’ailier rapproché dominant qu’il a été en 2020, les New-Yorkais auront le beau jeu. Ceux-ci sont en train de bâtir une offensive ressemblant drôlement à une attaque pouvant aspirer à un long parcours en éliminatoires. Avec Daniel Jones, Saquon Barkley et Darius Slayton, Waller est une flèche de plus à l’arc de Brian Daboll. Il a déjà été considéré comme l’un des cinq meilleurs ailiers rapprochés du circuit. Il n’y a pas de meilleur endroit pour retrouver ce statut qu’à New York, chez les Giants.

Jonnu Smith, Falcons d’Atlanta

La glissade se poursuit pour Jonnu Smith. Après une saison fantastique avec les Titans du Tennessee en 2020, il était légitime de croire qu’il s’établirait comme une cible de choix en Nouvelle-Angleterre. Ça n’a pas été le cas. Il est passé d’une production de huit touchés à seulement une réussite en 2021. Au moins, si son travail de bloqueur était supérieur à la moyenne, il y aurait moyen de compenser sa pauvre production offensive, mais ce n’est pas le cas. Les Patriots ont donc échangé le joueur de 27 ans aux Falcons d’Atlanta en retour d’un maigre choix de septième tour. Smith devra prendre son mal en patience en Géorgie, car il aura devant lui Kyle Pitts, l’un des jeunes ailiers rapprochés les plus prometteurs de sa génération.

Hayden Hurst, Panthers de la Caroline

Après Adam Thielen, les Panthers ont ajouté un autre colosse pour attraper les passes du quart-arrière toujours inconnu. Avec les Bengals de Cincinnati, Hurst n’évoluait pas dans une structure le favorisant, tellement il y avait de cibles disponibles pour Joe Burrow. Hurst demeure un ailier rapproché intéressant. Sans pour autant tout casser, il maintient un rendement constant et il est bon sans le ballon. Il sera mis davantage en valeur chez les Panthers. L’organisation lui a quand même accordé un contrat de trois ans d’une valeur de 21,75 millions de dollars. Soit ils ont réellement confiance en lui, soit ils avaient désespérément besoin d’un ailier rapproché. Dans les deux cas, c’est une bonne nouvelle pour Hurst. Il pourra évoluer au sein d’une équipe lui permettant d’être mis en valeur.

Mike Gesicki, Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont une riche histoire au poste d’ailier rapproché. Toutefois, depuis le départ de Rob Gronkowski, Bill Belichick est à la recherche de la perle rare. Mike Gesicki ne fera pas oublier le gros numéro 87, mais il saura certainement combler des brèches dans l’offensive menée par Mac Jones. L’ancien des Dolphins de Miami a prouvé qu’il était en mesure de négocier avec plus de responsabilités lors des deux dernières saisons. Pour un colosse de 6 pi 6 po et 247 lb, Gesicki est agile. Il peut briser des plaqués et se défaire des couvertures. Il peut sécuriser des attrapés lors de moments clés et gagner plusieurs verges après l’attrapé. Extrêmement compétitif, l’homme au caractère parfois bouillant apportera un peu de fraîcheur dans l’offensive des Pats.