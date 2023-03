Lamar Jackson a été nommé joueur par excellence du circuit en 2019. À 25 ans seulement, il est déjà l’un des six quarts de l’histoire de la NFL avec 10 000 verges par la passe et 4000 verges au sol.

Lamar Jackson désigné joueur non exclusif de franchise

(Montréal) Les Ravens de Baltimore ont annoncé mardi qu’ils avaient désigné Lamar Jackson joueur non exclusif de franchise, l’empêchant ainsi de devenir joueur autonome sans compensation ce mois-ci, à l’expiration de son premier contrat.

Noah Trister Associated Press

La date limite pour apposer une telle étiquette sur un joueur était 16 h (Heure de l’Est), mardi. Il était acquis que les Ravens allaient se prévaloir de ce privilège s’ils n’étaient pas en mesure de s’entendre à long terme avec Jackson avant cette date.

Être désigné joueur de franchise non exclusif signifie toutefois que Jackson peut aussi négocier avec d’autres équipes. Les Ravens auront ainsi la chance d’égaler toute offre qui serait déposée à Jackson. S’ils décident de ne pas égaler une éventuelle offre, ils recevront deux choix de premier tour en retour.

Si Jackson joue la prochaine saison sous l’étiquette de joueur de franchise, il touchera 32,4 millions US.

Jackson a été nommé joueur par excellence du circuit en 2019. À 25 ans seulement, il est déjà l’un des six quarts de l’histoire de la NFL avec 10 000 verges par la passe et 4000 verges au sol. Ses 12 verges avec au moins 100 verges par la course constituent un record de la NFL.

La saga entre Jackson et les Ravens entre maintenant dans sa prochaine phase. Josh Allen, l’autre quart étoile repêché en 2018, a signé un contrat de longue durée avec les Bills de Buffalo il y a deux saisons. Jackson, de son côté, a commencé la dernière campagne sans prolongation de contrat. S’il n’a pas paru dérangé par son statut contractuel l’an dernier, participant à toutes les activités d’équipe avant le camp, personne ne sait comment se passeront les prochains mois.

Jackson, qui n’est pas représenté par un agent, devrait attirer l’attention des autres clubs de la NF, même au coût de deux choix de premier tour.