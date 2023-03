Choisissez l’air musical de votre choix. Que ce soit Mon nom est Pascale ou L’arbre est dans ses feuilles. Imaginez maintenant les joueurs autonomes au poste de quart assis sur des chevaux en plastique. Le manège tourne, et en fermant les yeux, les directeurs généraux des équipes à la recherche d’un quart pointent au hasard l’un des aspirants. C’est à peu près de cette manière que les prochaines semaines se dérouleront. Voici cinq dossiers à suivre de près.

Aaron Rodgers

Officiellement, Aaron Rodgers est toujours membre des Packers de Green Bay. Selon son contrat, il le sera encore deux saisons. Toutefois, le destin du quart étoile de 39 ans est incertain chaque hiver. Le principal intéressé ne le cache pas, il veut gagner un autre Super Bowl et un autre titre de joueur par excellence. Cependant, le manque de vision de l’organisation et les pertes offensives nuisent au succès des Packers et à l’envie de Rodgers de rester au Wisconsin. Même s’il revient à peine d’une retraite dans le noir absolu, le quadruple lauréat du titre de joueur par excellence de la NFL n’est toujours pas éclairé. Plus le temps passe, plus les chances de rester à Green Bay augmentent. S’il devait être échangé, les Raiders de Las Vegas représenteraient la solution la plus logique. Là où son ancienne cible de prédilection, Davante Adams, se sent bien seule.

Lamar Jackson

PHOTO TREVOR RUSZKOWSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Lamar Jackson, des Ravens de Baltimore

La relation entre Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore est très tendue depuis au moins un an. Le 15 mars, le quart de 26 ans pourrait devenir libre comme l’air. D’un côté, les Ravens seraient fous de perdre le joueur par excellence de la NFL en 2019 sans rien obtenir en retour. De l’autre, Jackson exigerait un contrat pleinement garanti, mais avec son style de jeu, sa situation est précaire. Il n’a jamais disputé tous les matchs d’une saison. En santé, Jackson est l’un des joueurs les plus menaçants du circuit. Jackson est à la recherche d’un contrat semblable à celui de Deshaun Watson, avec 230 millions de dollars. La question n’est pas de savoir si Jackson mérite un tel contrat. Elle est plutôt de savoir si une équipe cédera à la tentation d’offrir tout ce fric à un joueur aussi fragile, mais ô combien talentueux. Les Falcons d’Atlanta est l’équipe qui aurait le plus d’intérêt pour Jackson.

Derek Carr

Les Raiders avaient mis le paquet pour devenir l’un des marchés les plus attrayants et les plus compétitifs de la NFL. Un immense stade à la fine pointe de la technologie, l’entraîneur le plus convoité en Josh McDaniels et le meilleur receveur de la ligue en Davante Adams. Derek Carr aurait pu être aux anges, mais la dernière saison a été infernale. C’est pourquoi les deux clans ont préféré se séparer. Le vétéran de neuf saisons pourrait profiter de la panique de certaines organisations pour récolter le magot. Néanmoins, lorsqu’on s’attarde froidement à ses différents exploits depuis le début de sa carrière, la liste est courte. Carr n’a disputé qu’un seul match éliminatoire et il n’a jamais été en mesure de porter son équipe. Selon plusieurs sources, il aurait déjà visité les Jets de New York et les Panthers de la Caroline. L’une de ces franchises pourrait regretter dans un avenir pas trop éloigné d’avoir déroulé le tapis doré au quart de 31 ans.

Jimmy Garoppolo

PHOTO TONY AVELAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jimmy Garoppolo, dans l’uniforme des 49ers de San Francisco

Le cas de Garoppolo est probablement le plus intrigant. Certains l’admirent, d’autres le détestent. Après neuf saisons dans la NFL, il est possible d’affirmer sans se tromper que Jimmy G est un très bon quart de système. Point barre. Sa valeur réside dans le fait qu’il exécutera avec précision la tâche et le patron de jeux demandés. Sans en faire plus, sans en faire moins. Il ne portera jamais une équipe comme le font Josh Allen, Patrick Mahomes ou Joe Burrow, mais son rendement sera constant. S’il est bien entouré, Garoppolo peut être une belle solution à court ou moyen terme pour une équipe prête à viser les éliminatoires, comme les Commanders de Washington, les Seahawks de Seattle ou les Raiders de Vegas. Toutefois, il a joué tous les matchs d’une saison une seule fois. Son état de santé pourrait faire reculer bien des formations.

Baker Mayfield

La situation de Baker Mayfield est intéressante. Lorsque les Browns de Cleveland l’ont échangé aux Panthers de la Caroline, on se disait qu’un nouveau départ lui serait bénéfique. Après 12 semaines plus ou moins concluantes en Caroline, le quart de 27 ans a fait l’objet d’une transaction avec les Rams de Los Angeles. À ce moment, on se disait que le SoFi Stadium deviendrait le cimetière où la carrière de l’ancien premier choix au total allait mourir. En fait, il a fait plutôt bonne figure en Californie, malgré une offensive décimée et des espoirs nuls d’atteindre les éliminatoires. Mayfield a visiblement encore un peu de football à donner et il semble motivé à aider une équipe. Les dernières rumeurs l’enverraient à Tampa Bay, où Tom Brady a laissé un siège vacant. Mayfield pourrait être une belle solution temporaire en attendant le quart du futur chez les Buccaneers.