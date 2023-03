Les Canadiens Chase Brown et Sidy Sow ont attiré l’attention au camp d’évaluation de la NFL.

Brown, porteur de ballon à l’Université de l’Illinois, et Sow, joueur de ligne offensive à l’Université Eastern Michigan, faisaient partie d’un contingent de cinq Canadiens au camp d’évaluation qui s’est conclu dimanche, à Indianapolis. Les autres étaient le frère jumeau de Chase Brown, Sydney (demi défensif, Illinois), Matthew Bergeron (joueur de ligne offensive, Syracuse), ainsi que Tavius Robinson (joueur de ligne défensive, Mississippi).

L’analyste du repêchage de NFL.com Chad Reuter a identifié Brown et Sow parmi un groupe de six joueurs qui ont impressionné les dirigeants du circuit pendant ce camp.

Avant ce week-end, Daniel Jeremiah, de NFL Network, estimait que Chase Brown allait être sélectionné entre les troisième et cinquième tours. Il croyait également que Sow verrait son nom appelé au cinquième tour.

Reuter croit maintenant que Chase Brown sera repêché dès le deuxième jour (soit au deuxième ou troisième tour), tout en affirmant que Sow avait aussi amélioré son sort.

« Ne soyez pas surpris s’il est choisi au troisième tour ou très tôt au quatrième », a écrit Reuter.

Sow, natif de Bromont, mesure six pieds quatre et pèse 329 livres. Il a amorcé 13 rencontres avec Eastern Michigan la saison dernière et n’a été la cause que de deux sacs en 949 essais. Il est le meneur de l’institution pour les matchs joués (56) et les départs (54).

PHOTO DARRON CUMMINGS, ASSOCIATED PRESS Sidy Sow

« Sow a été l’un de mes joueurs de ligne défensive de quatrième saison préférés en 2022 et il n’a pas déçu à Indianapolis, a dit Reuter. Les équipes vont adorer ses longs bras (33 5/8 “) et ses grandes mains (10 3/8"), son impulsion verticale (il a réussi un saut de 32 pouces) et sa rapidité. […] Le garde semblait fluide dans les exercices par position, dimanche, maintenant un centre de gravité bas et bougeant rapidement autour des cônes. »

Chase Brown a connu une excellente saison 2022. Le demi de cinq pieds onze, 205 livres, a terminé quatrième de la NCAA pour les verges au sol avec 1643, récoltant 100 verges ou plus lors de 10 rencontres. Il a aussi marqué 13 touchés, dont 10 au sol, en plus d’être finaliste au trophée Doak-Walker, remis au meilleur demi à l’attaque du réseau universitaire.

« Chase Brown a couru plus rapidement que son frère Sydney, un espoir comme demi de sûreté qui a très bien fait vendredi avec le groupe de demis défensifs, a indiqué Reuter. Le temps de 4,43 secondes de Chase au sprint de 40 verges a dépassé mes attentes.

« Il a été le meilleur de tous les demis à l’attaque avec une impulsion de 40 pouces et un saut en longueur de 10 pieds sept pouces. Il a été solide pendant les exercices sur le terrain, montrant plus de fluidité sur ses changements de direction et les tracés de passes. Il ne brisera pas de chevilles dans la NFL, mais je pense que la vitesse qu’il a montrée sera suffisante pour qu’il soit sélectionné lors de la deuxième journée. »

Bergeron, un colosse de six pieds cinq pouces, 323 livres, de Victoriaville, devrait être le premier Canadien sélectionné lors du repêchage du 27 au 29 avril. Jeremiah croit que Bergeron pourrait être un choix hâtif de deuxième tour, bien que certaines simulations de repêchage le voient partir en fin de première ronde.

L’Ontarien Robinson, six pieds six, 265 livres, a réussi 44 plaqués, sept sacs, provoqué cinq échappés et recouvré deux échappés en 13 matchs à Ole Miss. Il pourrait être repêché au sixième tour, selon Jeremiah.