Le Super Bowl XXXV le 28 janvier 2001 restera gravé à jamais dans ma mémoire, pas pour le match à sens unique, les Ravens de Baltimore l’ayant emporté 34-7 face aux Giants de New York, mais à cause de l’émotion que j’éprouvais à ce moment-là et du spectacle de la mi-temps. Ma sœur était morte subitement la veille, nous étions réunis avec ma famille dans la tristesse et le recueillement à la maison, et le match jouait à la télé ouverte machinalement. À la mi-temps, Aerosmith, *NSYNC, Britney Spears, Mary J. Blige et Nelly offraient une dynamique interprétation de Walk this Way. Ce fut quelques minutes fort appréciées.