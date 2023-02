(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont ajouté lundi le secondeur américain Avery Williams, en plus d’annoncer le retour du receveur de passes américain Reggie White fils.

La Presse Canadienne

Williams a disputé les cinq dernières saisons avec le Rouge et Noir d’Ottawa, récoltant 293 plaqués en 59 rencontres, en plus de réussir six sacs, deux interceptions et de provoquer six échappés. En 2021, l’athlète de 28 ans de 5 pieds 10, 223 livres, a été élu le joueur défensif par excellence d’Ottawa, en plus d’être nommé sur l’équipe d’étoiles de l’Association est.

L’Américain de Baltimore a terminé au quatrième rang de la LCF avec une récolte de 92 plaqués en 2022. Il a de plus réussi deux sacs, provoqué deux échappés et intercepté une passe en 18 rencontres.

White (6 pieds 3, 210 livres) a amassé 722 verges sur 53 réceptions en 15 matchs la saison dernière, sa deuxième dans le circuit canadien. Le joueur de 26 ans a aussi ajouté deux touchés à sa fiche. Une blessure au genou l’a obligé à mettre fin à sa campagne prématurément. Il devrait être en mesure d’effectuer un retour au jeu au cours de la prochaine saison.

En 20 parties dans la LCF, White a attrapé 71 ballons pour des gains de 899 verges et deux majeurs.

Par ailleurs, les Alouettes ont annoncé la libération du joueur de ligne défensive américain Mike Moore.