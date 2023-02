Maintenant, Jeremy O’Day doit attendre.

Dan Ralph La Presse Canadienne

Selon plusieurs sources au sein de la Ligue canadienne de football, le directeur général des Roughriders de la Saskatchewan est arrivé à des accords de principe avec le quart Trevor Harris et le receveur Jake Wieneke pendant la fenêtre de négociations des joueurs autonomes dans le circuit Ambrosie.

Ces sources ont requis l’anonymat, puisque les ententes ainsi scellées ne pouvaient être dévoilées.

Maintenant, les Alouettes de Montréal auront jusqu’à mardi matin pour faire signer de nouveaux contrats à Harris et Wieneke avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes, bien que ces deux joueurs devraient passer à l’Ouest une fois leur contrat actuel expiré.

O’Day a avoué que les Riders avaient de bonnes discussions avec les deux footballeurs.

« Nous sommes dans une position où nous attendons l’ouverture du marché et que ces gars puissent signer des contrats », a-t-il dit aux reporters la semaine dernière.

Harris et Wieneke pourraient devenir joueurs autonomes à compter de midi, Heure de l’Est, mardi. Les clubs de la LCF pouvaient toutefois négocier avec ces joueurs depuis le 5 février.

Toutes les propositions faites, y compris les salaires de base et les bonis, devaient être soumises à la ligue et l’Association des joueurs et sont considérées comme des offres contractuelles en bonne et due forme.

Quand la fenêtre s’est refermée dimanche, les équipes auxquelles appartiennent ces joueurs disposaient de 48 heures pour négocier exclusivement avec ceux-ci. La ligue a fourni toutes les offres faites à ces joueurs.

Dans les cas d’Harris et Wieneke, les Alouettes ont jusqu’à 10 h, mardi, pour soumettre une offre. Les deux hommes auront ensuite deux heures pour l’accepter ou la rejeter et devenir joueurs autonomes à compter de midi.

PHOTO PASCAL RATTHE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Jake Wieneke

Cette fenêtre de négociations a été introduite en 2020 pour éliminer le maraudage et permettre aux joueurs d’évaluer leurs options avant l’ouverture du marché.

« C’est mieux, car c’est fait ouvertement, a dit O’Day. Vous pouvez parler aux joueurs. Vos entraîneurs de position peuvent les contacter, comme l’entraîneur-chef et personne ne se sent coupable. »

Harris, 36 ans, a complété 71,6 % de ses passes pour 4157 verges de gains en 2022. Il amorcera sa 12e saison dans la LCF en juin.

Wieneke, qui est âgé de 28 ans et qui serait très proche d’Harris, a passé les trois dernières saisons à Montréal. En 48 rencontres, il a capté 142 passes pour 2056 verges et 21 touchés.

Les Roughriders (6-12) ont terminé quatrièmes dans l’Ouest et raté les éliminatoires. Si Harris et Wieneke aideraient grandement leur attaque, ils doivent aussi rebâtir leur ligne à l’attaque, qui a alloué 77 sacs la saison passée, le plus haut total dans la LCF.

Parmi les autres joueurs étoiles qui pourraient tâter le marché, notons le receveur des Alouettes Eugene Lewis ; le quart des Argonauts McLeod Bethel-Thompson et son coéquipier, le secondeur Henoc Muamba ; le joueur de ligne défensive des Stampeders Shawn Lemon et le secondeur des Riders Darnell Sankey.