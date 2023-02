(Québec) Des discussions sont en cours entre Laurent Duvernay-Tardif et le Parc olympique pour que le joueur de football s’implique dans la promotion de la candidature de Montréal pour présenter des matchs de la Série internationale de la NFL.

Les deux parties ont confirmé l’information vendredi. Un premier entretien a eu lieu cette semaine entre l’agent de « LDT », Sasha Ghavami, et des représentants du Parc olympique.

« Il y a un intérêt mutuel, mais il n’y a rien de conclu pour l’instant », affirme le vice-président à l’exploitation et au développement commercial du Parc olympique, Alain Larochelle, soucieux de ne pas brûler les étapes.

L’idée d’avoir Laurent comme porte-parole ou en support au dossier, c’est intéressant. Laurent a une excellente réputation dans la NFL. Alain Larochelle, vice-président à l’exploitation et au développement commercial du Parc olympique

Sasha Ghavami confirme le désir de Laurent Duvernay-Tardif de s’impliquer dans le dossier. « Laurent est un fier Québécois et habite Montréal depuis plusieurs années. Il représente Montréal, le Québec et le Canada dans la NFL depuis son arrivée dans la ligue. Alors c’est sûr que c’est intéressant. On veut explorer les possibilités à ce stade-ci. C’est encore tôt pour savoir quel rôle il pourrait jouer, mais il y a un intérêt à regarder le tout. »

PHOTO BRYNN ANDERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Laurent Duvernay-Tardif (76), en février 2020, lors de la semaine précédant le Super Bowl LIV

L’élément déclencheur aura été la chronique d’Alexandre Pratt publiée dans La Presse le 14 janvier et révélant que Montréal est parmi les villes finalistes pour présenter des matchs de la Série internationale de la NFL au cours des prochaines saisons.

Quand on a vu la nouvelle, ça a piqué la curiosité de Laurent et la mienne. J’ai contacté les gens responsables du projet. Sasha Ghavami, agent de Laurent Duvernay-Tardif

Heureuse coïncidence : le Parc olympique avait déjà l’intention de faire appel à Laurent Duvernay-Tardif dans le cadre de sa stratégie pour séduire la NFL. « C’est comme ça qu’on a programmé une première discussion, qui a eu lieu cette semaine » avec son agent, affirme Alain Larochelle.

Une rencontre est prévue avec Laurent Duvernay-Tardif le mois prochain. Le contrat du garde des Jets de New York arrivera à échéance au cours des prochaines semaines. Il a eu un départ cette saison, contre les Seahawks de Seattle le 1er janvier.

Champion du Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City en 2020, Duvernay-Tardif est résident en médecine. Il est le premier joueur actif de la NFL à avoir décroché un doctorat dans cette discipline, en 2018.

Dès l’an prochain ?

Le Parc olympique a soumis sa candidature à la NFL l’an dernier, à la suite d’un appel de propositions lancé au cours de l’été. Son dossier a été retenu par la ligue. « Montréal est dans les villes qui sont considérées pour accueillir des matchs. Ça ne veut pas dire qu’on va les avoir, ce n’est pas dans la poche, mais on a une stratégie pour y arriver », soutient Alain Larochelle.

Au cours des dernières années, trois villes à l’extérieur des États-Unis ont accueilli des matchs de la NFL : Londres, Mexico et Munich (pour la première fois en 2022 dans son cas). Francfort s’ajoutera à cette courte liste cette année.

Montréal a présenté sa candidature trop tardivement pour espérer accueillir un match dès la saison prochaine. Mais pour les prochaines années, la NFL considère son dossier avec sérieux selon un courriel adressé aux différents acteurs impliqués dans la candidature de la métropole, que La Presse a obtenu.

À la suite de l’annonce des matchs de la Série internationale pour la saison 2023, qui a eu lieu le 19 janvier, « nous passerons aux discussions au sujet de nos plans pour 2024 et les saisons suivantes, où nous poursuivrons les conversations avec vous et votre équipe. Nous vous remercions de votre engagement et de votre soutien continus alors que nous examinons les nombreux détails associés à ces décisions et à ces échéanciers. Nous ferons un suivi avec vous sous peu », écrit Tom Rofe, consultant de la firme The Sports Consultancy qui agit « au nom de la NFL » dans le dossier de la Série internationale.

Le « potentiel évènementiel » du Stade

Au gouvernement du Québec, l’optimisme est grand.

« La position de Montréal est très, très bonne », affirme la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

On nous indique que Montréal est en tête de liste des villes canadiennes, devant Toronto et Vancouver. Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Ce projet s’inscrit selon elle dans la stratégie du gouvernement visant à exploiter au maximum le « potentiel événementiel » du Stade. La ministre a fait adopter en 2020 une loi transformant la Régie des installations olympiques en société commerciale. L’objectif : donner au Parc olympique les leviers nécessaires en vue de faciliter la conclusion de partenariats pour la tenue de grands évènements.

Pour peaufiner son dossier d’affaires, l’équipe du Parc olympique a visité deux stades de la NFL au cours de la saison, ceux des Dolphins de Miami et des Buccaneers de Tampa Bay. « On a été reçus par le personnel des deux équipes qui nous ont fait faire des visites d’une durée de quatre heures de toutes les installations », raconte Alain Larochelle. Son équipe s’est également rendue aux deux stades de Londres où se disputent des matchs de la NFL (Wembley et Tottenham). « Pour nous, c’est de la recherche et développement. On veut mieux comprendre ce que ça veut dire, accueillir un match de la NFL. »

Selon lui, « les ingrédients sont là » pour obtenir des matchs dans la métropole. « On a une tradition de football, et on est capable de remplir le Stade, c’est sûr. Montréal, c’est la 20e plus grande agglomération urbaine en Amérique du Nord, il ne faut pas l’oublier », dit-il. « On a tendance à être très dur à l’égard du Stade olympique, mais c’est une structure en forme. Oui, il va falloir qu’on mette des choses à niveau, mais ce n’est pas inaccessible pour nous. Le Stade olympique a ce qu’il faut, on n’a pas à rougir. »