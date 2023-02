(Montréal) Pierre-Luc Caron tourne la page. Le spécialiste des longues remises des Alouettes de Montréal a décidé de mettre un terme à sa carrière dans la Ligue canadienne de football pour devenir contrôleur aérien.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Caron songeait à son avenir depuis quelques années déjà. Pendant la saison annulée de la LCF en 2020, il avait été répartiteur au service d’urgence 911, aidant même une femme à accoucher à la maison.

« Je m’étais remis en question à ce moment-là », a-t-il confié en entrevue avec La Presse Canadienne, vendredi.

Réalisant qu’il était doué pour gérer les situations de grands stress, il a poussé plus loin en soumettant sa candidature comme contrôleur aérien. Après un long processus d’embauche, il a finalement obtenu un poste.

« J’avais appliqué (sic) au même moment où je m’étais joint au 911, mais je n’avais pas eu de nouvelles pendant deux ans, a ajouté Caron. C’était sûrement dû au fait que le trafic aérien a été grandement affecté.

« Pendant la dernière saison, c’est vraiment là que ça a débouché. J’ai eu plusieurs entrevues et examens. Il y a trois semaines, j’ai reçu un appel pour savoir si je voulais commencer la formation le 2 mai. Ce n’est pas un emploi que je peux me permettre de faire à temps partiel ou en jouant au football. J’ai donc pris la décision de me retirer, même si elle était déjà prise : je m’étais dit que si on m’offrait une opportunité, j’allais la prendre. »

Caron a donc informé les Alouettes qu’il devait renoncer au contrat de deux saisons qu’il venait de signer il y a quelques semaines pour entreprendre cette formation.

« J’ai dû revenir un peu sur ma parole, a-t-il admis le regret dans la voix. Mais l’équipe a été super compréhensive. Je suis vraiment excité de commencer ce nouveau chapitre. »

Le Lavallois de 29 ans quitte ainsi après six saisons dans la LCF, quatre avec les Stampeders de Calgary, où il a gagné la coupe Grey, en 2018, et deux avec les Alouettes, l’équipe de son enfance.

Caron, qui a joué son football universitaire avec le Rouge et Or de l’Université Laval, estime d’ailleurs avoir réalisé deux rêves d’enfance en remportant la coupe Grey puis en portant l’uniforme des Alouettes.

Son seul regret est de ne pas avoir disputé 100 matchs dans le circuit Ambrosie. Le choix de cinquième tour, 42e au total en 2016, quitte avec 97 au compteur.

Caron retournera sur les bancs d’école pendant 20 à 24 mois, une formation rémunérée qui le mènera ensuite dans les différentes tours de contrôle des aéroports du pays, où il retrouvera des sensations semblables à celles qu’il ressentait sur un terrain de football.

« Je savais que j’aimais gérer les situations stressantes. Comme contrôleur aérien, je serai servi : c’est l’un des postes les plus stressants du monde. Tu n’as pas le droit à l’erreur, comme un spécialiste de longues remises : quand tu commets une erreur, elle se voit. »

Tempête peu ressentie

Il est évidemment impossible de parler à un ex-joueur des Alouettes sans discuter de l’épineux dossier des propriétaires de l’équipe et de la tempête dans laquelle la formation montréalaise se trouve de nouveau plongée.

Même si cette tempête a jusqu’ici coûté aux Alouettes son quart no 1 (Trevor Harris), le meilleur receveur de la LCF et possiblement son receveur no 2 (Eugene Lewis et Jake Wieneke), Caron assure que les eaux sont plus calmes de l’intérieur qu’elles n’y paraissent dans les médias ou chez les partisans du club.

« Je vais avouer que je suis ça un peu de loin : je ne suis pas retourné au stade depuis la fin de la saison. Je ne sais pas à quel point Danny (Maciocia, le directeur général) a les mains liées (à l’approche du marché des joueurs autonomes).

« Je sais que les gars continuent de s’entraîner fort et ne mettent pas autant d’attention à cette situation que les partisans et les médias. À l’interne donc, ce n’est pas aussi important que ça peut paraître. »