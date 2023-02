(Ottawa) Antoine Pruneau, l’un des joueurs de l’édition originale du Rouge et Noir d’Ottawa, a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière de huit saisons dans la Ligue canadienne de football.

La Presse Canadienne

Après son passage universitaire au sein des Carabins de l’Université de Montréal, Pruneau a été le choix de premier tour, quatrième au total, du Rouge et Noir en 2014.

Au cours de sa première saison, le demi défensif a réussi 79 plaqués, deux sacs et provoqué un échappé. Il a été de l’organisation championne en 2016, en plus d’avoir pris part aux finales de 2015 et 2018.

Le Lavallois de 33 ans termine sa carrière dans la LCF en tant que meneur du Rouge et Noir pour les matchs joués (122) et les plaqués (448), en plus d’avoir réussi 10 interceptions, quatre sacs et d’Avoir provoqué quatre échappés.