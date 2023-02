La reconstruction des Roughriders de la Saskatchewan passe à la vitesse supérieure.

Dan Ralph La Presse Canadienne

Une source au sein de la LCF a indiqué que les Riders auraient conclu un pacte d’une saison avec l’ailier espacé des Alouettes de Montréal Jake Wieneke, mardi. Wieneke était sur le point de devenir joueur autonome mardi prochain, mais les joueurs dans sa situation ont la permission de discuter avec les équipes du circuit Ambrosie depuis dimanche, en accord avec les règlements de la ligue en la matière.

Cette source a ajouté que cette entente a été conclue au lendemain de celle entre les Riders et le quart partant des Oiseaux Trevor Harris, qui était également sur le point de devenir joueur autonome la semaine prochaine.

Wieneke, un joueur de six pieds quatre pouces et 215 livres, serait un très bon ami d’Harris, et il a passé les trois dernières campagnes avec les Alouettes. En 48 matchs de saison régulière, le joueur âgé de 28 ans originaire de Maple Grove, au Minnesota, a capté 142 passes pour 2056 verges de gains et 21 touchés.

Harris, qui est âgé de 36 ans, a complété 71,6 % de ses passes pour 4157 verges de gains la saison dernière. Le joueur de six pieds trois pouces et 212 livres entamera bientôt sa 12e saison dans la LCF, et les Riders seraient sa cinquième équipe en carrière.

Les Roughriders (6-12) ont terminé au quatrième rang de la section Ouest la saison dernière, ratant les éliminatoires de la LCF.