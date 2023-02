Les Alouettes de Montréal ont prolongé de deux saisons leur association avec le receveur de passes canadien Kaion Julien-Grant.

La Presse Canadienne

Le footballeur de six pieds deux, 212 livres, a disputé les 18 rencontres des Alouettes en 2022, récoltant 517 verges en 36 attrapés, en plus de marquer trois touchés. Il a ajouté six passes captées pour 46 verges de gains en éliminatoires.

L’ancien des X-Men de l’Université St. Francis Xavier a joué trois saisons et 40 rencontres dans la LCF, récoltant 658 verges sur 45 réceptions. Le joueur de 26 ans, entamera en 2023 sa quatrième saison avec les Alouettes, qui l’avaient repêché au deuxième tour, 13e au total, en 2019.