(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont prolongé de deux saisons le séjour du retourneur de bottés américain Chandler Worthy, mercredi, en plus d’ajouter l’ailier espacé américain Keshunn Abram à leur formation.

La Presse Canadienne

Worthy, un joueur âgé de 29 ans qui mesure cinq pieds huit pouces et pèse 177 livres, a disputé 15 rencontres avec les Alouettes la saison dernière.

En 47 retours de botté, l’ancien joueur des Trojans de l’Université Troy a amassé 547 verges de gains, maintenant une excellente moyenne de 11,6 verges par course.

« Je connais bien Chandler pour l’avoir affronté à plusieurs reprises et je peux confirmer que nous avons un joueur électrisant entre les mains, a déclaré l’entraîneur-chef des Alouettes Jason Maas. En une seule course, il peut changer à lui seul l’issue d’une partie. Les équipes adverses doivent se tenir prêtes lorsqu’il est sur le terrain. » Quant à Abram, un joueur de six pieds deux pouces et 193 livres, il a passé du temps avec l’organisation des Jets de New York en 2021.