(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont annoncé jeudi avoir paraphé un contrat d’une saison avec le demi défensif américain Raheem Wilson.

La Presse Canadienne

Wilson, qui mesure cinq pieds 11 pouces et pèse 185 livres, a effectué sept départs la saison dernière avec les Oiseaux, après avoir été acquis des Stampeders de Calgary.

« En peu de temps, il a pu devenir un joueur partant, démontrant toute sa rapidité sur le terrain. Il a rendu de fiers services à notre unité défensive et nous sommes heureux de son retour », a déclaré l’entraîneur-chef des Alouettes Jason Maas par voie de communiqué.

Le Texan a enregistré 20 plaqués défensifs, en plus de deux pour des pertes, et il a rabattu deux passes avec la formation montréalaise en 2022.

En 45 matchs en carrière dans la LCF avec les Stamps et les Alouettes, Wilson a cumulé 127 plaqués défensifs et deux sur les unités spéciales, ajoutant trois interceptions et un échappé forcé.