(Kansas City) Demandez à n’importe quel entraîneur ou joueur dans le milieu de la NFL : le niveau de jeu augmente à l’arrivée des éliminatoires. Il n’y a plus de temps pour réfléchir sur le terrain. Les décisions prises sur le terrain sont instinctives, plutôt qu’élaborées minutieusement.

Dave Skretta Associated Press

C’est peut-être pourquoi Patrick Mahomes performe tant en éliminatoires.

Qu’il s’agisse de son talent pour décocher des passes à l’aveuglette, des passes sous-marines ou encore la kyrielle d’autres façons dont le quart-arrière des Chiefs se montre créatif sur le terrain, il n’y a probablement pas meilleur joueur que lui dans la NFL à ce moment-ci de l’année. Sa capacité à réaliser des jeux, alors que les probabilités sont contre lui, surprend encore ses coéquipiers et ses adversaires.

« Ma famille et mes amis me demandent comment est Patrick Mahomes, a dit l’ailier espacé des Chiefs JuJu Smith-Schuster, qui a relancé sa carrière à sa première saison aux côtés du quart-arrière. Je le vois simplement comme quelqu’un de spécial.

« C’est comme jouer au jeu vidéo Madden, dans le temps où tu pouvais contrôler Michael Vick, capable de courir tout le terrain et ensuite lancer le ballon 80 verges plus loin, a expliqué Smith-Schuster. C’est un peu comme ça, mais dans la vraie vie. »

Ce que plusieurs surnomment « la magie de Mahomes » à Kansas City tend à se concrétiser à ce temps-ci de l’année, et les résultats sont tout simplement incroyables : Mahomes a atteint le match de championnat de l’Américaine chaque année depuis qu’il est devenu partant il y a quatre ans, en plus de participer à deux finales du Super Bowl et de remporter un titre de joueur par excellence, mettant fin la même année à la disette de 50 ans sans championnat de la concession.

Le quart-arrière voudra améliorer sa fiche en matchs de section à 5-0 samedi soir, contre les Jaguars de Jacksonville.

« Je crois que tous les gars ont compris que peu importe quand ils ont signé avec l’équipe, le but ici est de gagner un Super Bowl, a dit Mahomes. Si nous ne le faisons pas, alors nous avons l’impression d’avoir échoué. Toutefois, nous ne pouvons pas regarder trop loin devant. Nous jouons contre une bonne équipe cette semaine, qui joue du bon football, alors nous devons trouver comment nous entraîner aujourd’hui pour être meilleurs d’ici la fin de la semaine. Je crois aussi que nous devons avoir la bonne mentalité, ce que, selon moi, les joueurs ont, alors nous sommes en bonne posture. »

Les Chiefs, vainqueurs des sept derniers titres de la section Ouest de l’Américaine, sont rarement en mauvaise position avec Mahomes sur le terrain. Au total, ce dernier a un dossier de 8-3 en éliminatoires. Il affiche une moyenne par match de 307 verges de gains par la passe, moyenne augmentée grâce aux 404 verges obtenues dans la victoire des siens contre les Steelers de Pittsburgh au premier tour l’an dernier. De plus, il a lancé 28 passes de touché, contre seulement sept interceptions. Mahomes a également amassé cinq touchés au sol, dont un l’an dernier lors de sa victoire en match de section contre les Bills de Buffalo.