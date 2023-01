37-0. C’est la fiche de Trevor Lawrence, le samedi, depuis ses débuts à l’école secondaire. Le jeune prodige pourra-t-il encore ébranler les colonnes du temple lors du premier des quatre duels de division des éliminatoires de la NFL ce week-end ?

Jaguars de Jacksonville (9-8) c. Chiefs de Kansas City (14-3), samedi 16 h 30

Cette statistique semble quelque peu farfelue, mais contre les puissants Chiefs, n’importe quelle donnée pouvant favoriser les Jaguars sera la bienvenue pour le clan floridien. À l’école secondaire de Cartersville, Lawrence a gagné ses trois matchs du samedi. Avec les Tigers de Clemson dans la NCAA, il est 32 en 32. Puis avec les Jaguars, il a remporté ses deux duels, dont celui, la semaine dernière, contre les Chargers de Los Angeles. Un match remporté malgré quatre interceptions en première demie et, surtout, un déficit de 27 à 0. La tâche sera colossale, cependant, contre les Chiefs. Malgré les pertes importantes de Tyreek Hill et Tyraan Mathieu pendant la saison morte, Andy Reed a trouvé le moyen de garder son équipe sur les rails. Patrick Mahomes a pu s’appuyer sur Travis Kelce et sur les nouveaux venus JuJu Smith-Schuster et Marquez Valdes-Scantling. On a peu parlé de Mahomes cette saison, principalement parce que son rendement extraordinaire est devenu habituel. Le quart-arrière de 27 ans est encore le meilleur joueur de la NFL à cette position. Il a devancé tous ses homologues pour le nombre de verges et de passes de touché cette saison.

Prédiction : Chiefs 34, Jaguars 21

Giants de New York (9-7-1) c. Eagles de Philadelphie (14-3), samedi 20 h 15

PHOTO MATT ROURKE, ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Eagles de Philadelphie, Jalen Hurts

Les Giants de New York ont été brillants la semaine dernière contre les Vikings du Minnesota. Exceptionnellement déterminés, nullement intimidés et férocement explosifs. Daniel Jones et Saquon Barkley ont été à la hauteur. Ils ont enfin fracassé le plafond empêchant les Giants d’avancer en éliminatoires. Les Eagles devront arriver préparés. Même s’ils sont les champions de l’association, aucune certitude n’existe contre les Giants. Jalen Hurts sera la clé du match. Il n’a perdu qu’une seule fois cette saison et il a remporté ses deux duels contre les Giants, même si le dernier avait été chaudement disputé. Les Eagles seront en eau trouble si Hurts décide de trop en faire ou de garder le ballon trop longtemps, car la défense des Giants est sans pitié contre les quarts s’aventurant à l’extérieur de la pochette. Hurts devra utiliser toutes ses armes, soit A. J. Brown, DeVonta Smith et Dallas Goedert. Miles Sanders devra porter le ballon près d’une vingtaine de fois si les membres de l’équipe locale espèrent l’emporter. Ils devront aussi faire confiance à leur défense. Elle est la meilleure contre la passe, mais laisse à désirer contre la course. Avec Barkley en pleine possession de ses moyens, les Eagles devront s’ajuster régulièrement au cours du match.

Prédiction : Giants 27, Eagles 24

Bengals de Cincinnati (12-4) c. Bills de Buffalo (13-3), dimanche 15 h

PHOTO GREGORY FISHER, USA TODAY SPORTS Le receveur des Bills de Buffalo Devin Singletary se fraie un chemin à travers la défense des Dolphins de Miami, dimanche dernier.

Un match bonbon. Ou un match maïs soufflé, selon votre préférence pour le sucré ou le salé. Ce match pourrait bien se terminer sur un botté de placement en prolongation. Reste à savoir qui, d’Evan McPherson ou de Tyler Bass, jouera les héros. Les deux équipes sont équivalentes dans la plupart des phases du jeu. Chez les quarts-arrières, Joe Burrow est plus constant, plus précis et il a un meilleur bagage en éliminatoires. Josh Allen est capable du meilleur comme du pire, mais il est plus polyvalent. Chez les receveurs, les deux groupes peuvent compter sur un trio du tonnerre. Au sol, Joe Mixon est une valeur sûre, tout comme Devin Singletary. En défense, léger avantage pour les Bills, car ils brillent dans les trois zones. Tandis que les Bengals ont connu des lacunes toute la saison dans la tertiaire et contre la passe. Chez les entraîneurs, Zac Taylor a souvent pris des décisions coûteuses et sa gestion de match est parfois défaillante. De son côté, Sean McDermott semble inébranlable. Il faut aussi se méfier de la fameuse séquence de neuf victoires consécutives des Bengals, car la troupe de Joe Burrow disposait d’un des calendriers les plus avantageux de la NFL.

Prédiction : Bills 34, Bengals 31

Cowboys de Dallas (12-5) c. 49ers de San Francisco (13-4), dimanche 18 h 30

PHOTO CARY EDMONDSON, USA TODAY SPORTS Le quart-arrière des 49ers de San Francisco, Brock Purdy

Un régal pour les amateurs de football défensif. Dallas et San Francisco offriront certainement toute une classe de maître. Nick Bosa et Micah Parsons en feront voir de toutes les couleurs aux quarts-arrières. La magie de la recrue Brock Purdy n’a pas encore atteint sa date de péremption. Il est toujours invaincu. La diversité offensive des Niners est sans doute inégalée dans la NFL. Leurs joueurs sont tellement polyvalents que les défenses adverses doivent toujours se tenir sur les talons. Ils jouent à domicile, mais leurs adversaires arrivent dans la Baie avec le vent dans les voiles. Dak Prescott a livré une performance d’anthologie contre les Buccaneers de Tampa Bay lundi dernier. Ses receveurs et lui étaient au diapason pour une rare fois cette saison. Ce match sera une guerre de tranchées et l’équipe possédant la ligne à l’attaque la plus étanche l’emportera, compte tenu de l’excellence des deux défenses. Jason Peters, Tyron Smith et Zack Martin, des Cowboys, sont trois futurs membres du Temple de la renommée. Leur efficacité et leur expérience accrue donneront assez de temps à Prescott et d’espace à Tony Pollard pour réaliser les jeux qui feront la différence.

Prédiction : Cowboys 22, 49ers 17