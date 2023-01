Jaguars 20 – Chiefs 27

Les Chiefs évitent le pire

Le premier match éliminatoire du week-end, entre les Jaguars de Jacksonville et les Chiefs de Kansas City, a été le théâtre d’un affrontement plus serré que prévu, avec une blessure inquiétante pour Patrick Mahomes et seulement deux revirements. En fin de compte, le talent et l’expérience ont triomphé et les Chiefs ont arraché une victoire de 27 à 20, samedi, pour accéder à la finale de l’Américaine.