Nathan Rourke va bientôt devenir un membre des Jaguars de Jacksonville.

Dan Ralph La Presse Canadienne

Le quart-arrière de 24 ans originaire de Victoria, en Colombie-Britannique, a annoncé sur Twitter dimanche qu’il va bientôt signer un contrat avec la formation de la Ligue nationale de football.

Les Jaguars sont l’une des 12 organisations de la NFL avec lesquelles Rourke s’est exercé après avoir complété la saison 2022 avec les Lions de la Colombie-Britannique, dans la Ligue canadienne de football.

Les autres sont les Browns de Cleveland, les Giants de New York, les Chiefs de Kansas City, les Bengals de Cincinnati, les Chargers de Los Angeles, les Raiders de Las Vegas, les Vikings du Minnesota, les Broncos de Denver, les Colts d’Indianapolis, les Buccaneers de Tampa Bay et les Cardinals de l’Arizona.

Rourke aurait accepté une entente de trois ans avec les Jaguars. Les détails financiers du contrat – et quelle est la portion du pacte qui est garantie – n’avaient pas immédiatement été rendus disponibles. Le salaire minimum dans la NFL en 2023 sera de 750 000 $ US.

Rourke devrait parapher son contrat de la NFL dimanche soir.

Rourke, un athlète de six pieds deux pouces et 209 livres, avait encore une année à écouler à son contrat de la LCF, mais il avait la possibilité de s’entendre avec un club de la NFL pendant la fenêtre réservée pour de telles négociations.

Rourke a été ignoré lors du repêchage de la NFL de 2021 après sa carrière universitaire avec Ohio. Il a ensuite signé un contrat avec les Lions, qui l’avaient réclamé en deuxième ronde, 15e au total, lors de la séance de sélection de la LCF de 2020.

Après avoir effectué deux départs avec les Lions lors de sa saison recrue, Rourke a brillé en 2022. Il a connu six matchs avec des gains d’au moins 300 verges par la passe – dont trois avec plus de 400 verges – et il a aidé les Lions à se bâtir un dossier de 8-1. Rourke a cependant subi une blessure au pied droit qui a nécessité une opération et qui a limité son nombre de parties.

Il est revenu au jeu lors du dernier match de la saison régulière et a aidé les Lions (12-6) à battre les Stampeders de Calgary 30-16 lors de la demi-finale de la section Ouest.

La saison des Lions a pris fin à la suite d’une défaite de 28-20 en finale de l’Ouest, face aux Blue Bombers de Winnipeg.