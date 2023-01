(Cincinnati) Sam Hubbard a filé sur 98 verges jusque dans la zone des buts après un échappé de Tyler Huntley, brisant l’égalité au quatrième quart, et il a aidé Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati à vaincre les Ravens de Baltimore 24-17 lors d’un match de premier tour éliminatoire de l’Association américaine, dimanche.

Jay Cohen Associated Press

Sur un troisième essai et les buts à partir de la ligne de 1 verge et environ 12 minutes à faire, Huntley a tenté d’étendre les bras avec le ballon par-dessus la ligne des buts pour un touché qui aurait donné les devants aux Ravens. Cependant, il a été freiné par Germaine Pratt, et Logan Wilson a réussi à lui faire échapper le ballon, qui est tombé dans les mains de Hubbard à la ligne de 2.

Hubbard a traversé le terrain pour réussir le plus long retour d’échappé de l’histoire de la NFL lors d’un match éliminatoire. C’était aussi le plus long jeu pour un majeur lors du quatrième quart d’un match éliminatoire dans l’histoire de la NFL.

« Il faut donner crédit au gars qui a frappé le ballon. J’étais simplement à la bonne place au bon moment », a dit Hubbard.

Les Ravens ont obtenu une dernière occasion de créer l’égalité, s’approchant à la ligne de 17 des Bengals dans la dernière minute de jeu, mais Kevin Zeitler a été puni pour avoir retenu. Une longue passe de Huntley jusque dans la zone des buts n’a pas trouvé preneur sur le dernier jeu de la rencontre.

Jouant derrière une ligne offensive affaiblie par les blessures, Burrow a récolté 209 verges de gains aériens et un majeur pour les champions de la section Nord de l’Américaine. Il a aussi marqué un touché sur une course d’une verge, une semaine après que les Bengals eurent vaincu les Ravens 27-16 lors du dernier week-end du calendrier régulier.

« Nous avons travaillé fort. C’est comme ça en éliminatoires et c’est encore plus vrai quand vous affrontez un rival de section pour une troisième fois, a souligné Burrow. Ce ne sera jamais facile. Ils nous connaissaient bien. Nous les connaissions bien. C’est bien d’avoir gagné. »

Les Bengals affronteront maintenant les Bills de Buffalo dans une reprise du match de la semaine 17 qui a été annulé après que le demi de sûreté des Bills Damar Hamlin eut subi un malaise cardiaque sur le terrain. Les Bills ont défait les Dolphins de Miami 34-31, dimanche.

Pour leur part, les Ravens passeront la saison morte à songer à l’avenir du quart étoile Lamar Jackson, qui était resté chez lui pour la rencontre en raison d’une blessure.