La première semaine des matchs éliminatoires de la NFL est la plus exaltante. Principalement parce que tout peut arriver. Des légendes y sont nées et des dynasties s’y sont éteintes. Voici un tour d’horizon des matchs du week-end.

Seahawks de Seattle (9-8) c. 49ers de San Francisco (13-4), samedi à 16 h 30

Geno Smith a de quoi être fier. Le quart de 32 ans avait la lourde tâche de remplacer Russell Wilson, le meilleur quart-arrière de l’histoire des Seahawks. Smith a fait de l’or avec du sel pour mener son équipe non seulement à une fiche gagnante, mais à une place inespérée en éliminatoires. Malheureusement pour lui, il affrontera les 49ers. Les hommes de la Baie sont intraitables à domicile. Ils ont gagné huit de leurs neuf matchs à la maison. De plus, les Niners ont eu le dessus face aux Seahawks lors de leurs deux affrontements. Invaincu à ses cinq premiers départs en carrière, le quart recrue Brock Purdy a montré qu’il avait du cran et du talent. Menée par Nick Bosa, le meilleur chasseur de quart de la ligue, la défense ne devrait faire qu’une bouchée de ses adversaires.

Prédiction : 49ers 34, Seahawks 12

Chargers de Los Angeles (10-7) c. Jaguars de Jacksonville (9-8), samedi à 20 h 15

PHOTO ISAIAH J. DOWNING, USA TODAY SPORTS Le quart-arrière des Chargers Justin Herbert disputera son premier match éliminatoire dans la NFL.

Le seul élément qui pourrait pencher en faveur des Jaguars est leur élan de fin de saison. Contre toute attente, Trevor Lawrence a mené les siens vers un titre de division. Toutefois, la menace offensive des Chargers est trop importante comparativement à celle des Jags. Les Californiens ont performé en deçà des attentes, surtout en défense à cause de multiples blessures, mais leur noyau offensif est redoutable. Justin Herbert, Austin Ekeler et Keenan Allen en feront voir de toutes les couleurs aux Floridiens. Il faut cependant se méfier de l’inexpérience. Ce n’est pas parce que Justin Herbert a trois saisons derrière la cravate qu’il sait nécessairement bien nouer le nœud. Le quart de 24 ans en sera à son premier match éliminatoire dans la NFL, comme son homologue Lawrence.

Prédiction : Chargers 24, Jaguars 21

Dolphins de Miami (9-8) c. Bills de Buffalo (13-3), dimanche à 13 h

PHOTO GREGORY FISHER, USA TODAY SPORTS Josh Allen (17) et les Bills partent largement favoris en vue de leur match contre les Dolphins.

Sans surprise, les Bills se présenteront au Highmark Stadium avec le statut de favoris. On aurait pu s’attendre à un duel relativement corsé si Tua Tagovailoa avait été de la partie, mais le quart-arrière devra s’absenter, toujours incommodé par une commotion cérébrale. La victoire des Bills est donc prévisible comme la victoire de Wilfred à Star Académie en 2003. Buffalo a assurément la formation la plus équilibrée du circuit. Les Bills surfent aussi sur une séquence de sept victoires consécutives. La motivation de gagner pour leur coéquipier Damar Hamlin doit aussi faire partie de l’équation. En revanche, les Dolphins n’ont qu’une victoire à leurs six derniers matchs. Tyreek Hill pourrait faire des miracles, mais son pouvoir sera limité si le ballon ne se rend pas à lui.

Prédiction : Bills 36, Dolphins 10

Giants de New York (9-7-1) c. Vikings du Minnesota (13-4), dimanche à 16 h 30

PHOTO MATT KROHN, USA TODAY SPORTS Justin Jefferson (18), des Vikings, est probablement le meilleur receveur de la NFL.

La magie de Brian Daboll pourra-t-elle opérer en éliminatoires ? Si une équipe peut créer une surprise, ce sont les Giants. Daboll a fait des miracles à sa première saison à la barre de l’équipe. Il peut aussi remercier Daniel Jones. Le quart-arrière a répondu aux attentes et il s’est levé en fin de saison. Saquon Barkley a joué à la hauteur de son talent. Si un joueur peut répéter les exploits de Marshawn Lynch le 8 janvier 2011, lorsqu’il avait permis aux Seahawks d’éliminer les Saints de La Nouvelle-Orléans, c’est Barkley. Évidemment, le punch offensif des Vikings est indiscutable. Ils ont dans leurs rangs Justin Jefferson, le meilleur receveur de la NFL. Toutefois, la défense du Minnesota a été la 28e de la ligue pour la moyenne de points accordés par match et l’avant-dernière contre la passe cette saison.

Prédiction : Giants 30, Vikings 27

Ravens de Baltimore (10-7) c. Bengals de Cincinnati (12-4), dimanche à 20 h 15

PHOTO JOSHUA A. BICKEL, ASSOCIATED PRESS Menée par le quart-arrière Joe Burrow (9), l’attaque des Bengals dominera-t-elle la défense des Ravens ?

Sans Lamar Jackson, l’offensive des Ravens est anémique. À leurs cinq derniers matchs, ils ont inscrit une maigre moyenne de 13 points par match. Ce sera loin d’être suffisant contre les Bengals. L’attaque de Joe Burrow génère en moyenne plus de 26 points par match. La défense des Ravens excelle. Elle est l’une des plus redoutables de la NFL, notamment contre le jeu au sol. C’est un peu plus difficile contre le jeu aérien et c’est dans cette sphère du jeu que les Bengals mettront leurs adversaires au tapis. Avec leur monstre à trois têtes, composé de Ja’Marr Chase, Tyler Boyd et Tee Higgins, les finalistes du dernier Super Bowl feront la vie dure à leurs rivaux. Ils sont encore plus confiants, talentueux et préparés que la saison dernière.

Prédiction : Bengals 28, Ravens 14

Cowboys de Dallas (12-5) c. Buccaneers de Tampa Bay (8-9), lundi à 20 h 15

PHOTO BRETT DAVIS, USA TODAY SPORTS Le légendaire quart-arrière des Buccaneers Tom Brady

Que faut-il retenir des 22 dernières années ? Ne jamais sous-estimer Tom Brady. Jamais. Certes, les Cowboys ont une formation très équilibrée. Ils reposent sur une défense exceptionnelle et efficace dans tous les aspects du jeu. Leur jeu au sol est menaçant, mais leur manque de profondeur au poste de receveur est une lacune. De l’autre côté, les Buccaneers entrent en éliminatoires avec une fiche perdante et très peu de rythme, mais ils ne sont pas en reste. Avec Brady en uniforme, à domicile, tout est possible. Ses receveurs Mike Evans et Chris Godwin ont chacun obtenu plus de 1000 verges par la passe. Leonard Fournette est encore meilleur quand ça compte. Et les secondeurs Lavonte David et Devin White forment encore un tandem redoutable, capable de tout faire.

Prédiction : Buccaneers 27, Cowboys 26