Les Bills de Buffalo, les Titans du Tennessee, les Jaguars de Jacksonville, les Chiefs de Kansas City et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre vont tous disputer des matchs internationaux lors de la saison 2023 de la NFL.

Rob Maaddi Associated Press

Les Chiefs et les Patriots joueront en Allemagne. Les Bills, les Titans et les Jaguars s’exécuteront à Londres. Les Bills et les Titans seront les équipes à domicile pour les deux matchs qui seront présentés sur la pelouse du stade Tottenham Hotspur, tandis que les Jaguars seront les hôtes d’un match disputé au stade Wembley — tout ça, dans le cadre d’une entente de plusieurs saisons permettant à la NFL de présenter des matchs au Royaume-Uni.

La ligue a confirmé ses plans jeudi.

Les adversaires, les dates et l’heure de ces matchs seront révélés lors du dévoilement du calendrier de la saison 2023 un peu plus tard cette année.

Il n’y aura pas de match international au Mexique en 2023 en raison des rénovations en cours au stade Azteca de Mexico.

Les Buccaneers de Tampa Bay ont défait les Seahawks de Seattle à Munich dans le cadre du premier match de saison régulière de l’histoire de la NFL en Allemagne plus tôt cette saison.

Les sites des matchs internationaux de 2023 seront révélés un peu plus tard. La NFL a déjà confirmé que Munich et Frankfort accueilleront des matchs de la NFL au cours des quatre prochaines campagnes.

En parallèle, le circuit Goodell continue d’étudier la possibilité de présenter plus de matchs internationaux au cours des prochaines années, et même d’implanter une concession à l’extérieur des États-Unis.

« Il n’y a rien d’imminent, a cependant tempéré le vice-président exécutif de la NFL Peter O’Reilly à l’Associated Press. Il y aura de toute évidence des obstacles dans l’implantation d’un club en Europe. C’est notre responsabilité de continuer d’étudier et d’envisager des solutions viables. Nous sommes en mesure de tenir ces conversations en raison de l’attrait de ces marchés. Nous disposons de stades incroyables, et de bons partenaires gouvernementaux. Ce sont les fondations de ce plan, mais c’est un processus complexe qui prend du temps et nécessite des ajustements. Il est donc de notre responsabilité d’accomplir notre travail et d’effectuer les études nécessaires. »

Le week-end dernier, la direction du Parc olympique a annoncé que des pourparlers sont en cours avec la NFL afin d’organiser des rencontres au Stade olympique de Montréal à compter de la prochaine saison.

Avec La Presse Canadienne