(Nashville) Les Titans du Tennessee ont embauché le directeur du personnel des joueurs des 49ers de San Francisco Ran Carthon à titre de directeur général.

Teresa M. Walker Associated Press

Les Titans ont annoncé l’embauche mercredi matin, eux qui cherchaient leur nouveau directeur général depuis le 12 janvier. Carthon sera le premier directeur général issu d’une minorité ethnique à diriger cette concession. Il devrait être présenté au public lors d’une conférence de presse vendredi.

Amy Adams Strunk, propriétaire majoritaire de l’équipe, qui a mené le comité de recherche ayant rencontré sept candidats, a dit par voie de communiqué que les Titans ont hâte d’ajouter Carthon, lui qui a beaucoup d’expérience comme dépisteur et membre du personnel exécutif.

Carthon sera le sixième directeur général issu d’une minorité ethnique parmi les huit dernières personnes embauchées à cette position. La NFL a d’ailleurs mis sur pied deux programmes depuis la fin du mois de mai, dans le but d’aider les candidats issus de minorités ethniques à se faire valoir pour des postes de direction. Carthon, qui aura 42 ans le 10 février, avait justement assisté à la première séance.

Le nouveau membre des Titans s’était joint aux 49ers en 2017, avec l’entraîneur-chef Kyle Shanahan et le directeur général John Lynch. Les Niners ont participé aux éliminatoires trois fois depuis, remportant deux titres de section et le championnat de l’Association nationale en 2019. La formation de San Francisco a eu sept sélections au Pro Bowl de 2021 et six cette saison.

Les 49ers recevront les Cowboys de Dallas dimanche soir pour leur match de section de la Nationale, après s’être classés comme deuxièmes têtes de série.