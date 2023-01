Buccaneers 14 – Cowboys 31

Le vrai visage de Dak Prescott

Le match tant attendu entre les Cowboys de Dallas et les Buccaneers de Tampa Bay n’a jamais eu lieu. L’étoile des Cowboys scintille plus que jamais et la troupe de Dak Prescott a humilié celle de Tom Brady, dans son propre sanctuaire, par la marque de 31-14, lundi soir.