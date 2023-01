L’entraîneur-chef et le directeur général ne seront pas de retour

Les Cardinals de l’Arizona ont congédié l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury et mis fin à leur association avec le directeur général Steve Keim au terme d’une misérable saison marquée par de constantes manchettes non désirées, une grave blessure à un genou du quart-arrière vedette Kyler Murray et beaucoup de défaites.

Associated Press

Les Cardinals ont annoncé ces décisions lundi.

Dans un communiqué de presse, les Cardinals ont précisé que Keim avait décidé de quitter ses fonctions afin de se concentrer sur sa santé.

PHOTO DARRYL WEBB, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Steve Keim

Âgé de 43 ans, Kingsbury, qui avait paraphé une prolongation de contrat l’année dernière, a complété son règne en Arizona avec un dossier global de 28-37-1 en quatre saisons.

En 2022, les Cardinals ont complété leur campagne avec une fiche de 4-13, incluant un revers de 38-13 dimanche à San Francisco.

Âgé de 50 ans, Keim avait également reçu une prolongation de contrat l’an dernier. Il œuvrait avec les Cardinals depuis 1999 et occupait le poste de directeur général depuis 2013.

Il a pris congé pour des motifs médicaux en décembre, mais l’équipe n’a pas précisé les raisons.

Joe Woods écope à Cleveland

Les Browns de Cleveland ont congédié le coordonnateur à la défense Joe Woods, lundi, après que les problèmes de communication de son groupe et son incapacité à stopper le jeu au sol eurent grandement contribué à un dossier de 7-10 et à une exclusion des éliminatoires de la Ligue nationale de football pour une deuxième année de suite.

PHOTO DAVID RICHARD, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Joe Woods

Âgé de 52 ans, Woods a été l’un des premiers adjoints embauchés par l’entraîneur-chef Kevin Stefanski en 2020. Toutefois, l’unité défensive des Browns a connu des ennuis dès le début de la saison, ce qui a mené l’équipe vers une 17e campagne avec au moins 10 défaites depuis la renaissance de l’organisation via l’expansion, en 1999.

Stefanski, qui a été critiqué pour ses choix de jeux, a été épargné à la fin d’une saison marquée par la suspension de 11 matchs par la NFL au quart-arrière Deshaun Watson.

Les Browns ont bougé rapidement dans l’espoir de lui trouver un successeur. Lundi, ils ont demandé la permission aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour rencontrer Jerod Mayo, actuel instructeur des secondeurs chez les Patriots, et Brian Flores, qui occupe un poste d’adjoint avec les Steelers de Pittsburgh.

Âgé de 36 ans, Mayo a joué pendant huit saisons avec les Patriots avant de prendre sa retraite à l’issue de la saison 2015.

Flores a été un entraîneur-chef avec les Dolphins de Miami entre 2019 et 2021 avant d’être congédié. Il a attaqué la NFL en justice, alléguant de la discrimination raciale.

Avec la contribution des journalistes sportifs de l’Associated Press David Brandt (Tempe), Tom Withers (Berea).